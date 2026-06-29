Ha preso il via la requisitoria del pubblico ministero nel processo che indaga sulle gravi violenze avvenute all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. L'udienza, di fondamentale importanza, si è tenuta presso il tribunale della città campana, dove un elevato numero di agenti della polizia penitenziaria e funzionari dell'amministrazione carceraria sono stati chiamati a rispondere delle accuse.

Nel corso della sessione dibattimentale, il pubblico ministero ha proceduto all'illustrazione dettagliata dei contenuti di alcuni video, definiti "sconvolgenti", che costituiscono una prova cardine dell'accusa.

Questi filmati documentano in maniera inequivocabile le violenze e i trattamenti degradanti subiti dai detenuti all'interno dell'istituto penitenziario. I fatti contestati risalgono a un periodo particolarmente delicato, quello della pandemia, quando, secondo quanto sostenuto dall'accusa, i reclusi furono sottoposti a percosse e abusi sistematici.

Le accuse e la ricostruzione degli eventi

Il procedimento giudiziario vede coinvolti numerosi imputati, tra cui agenti e funzionari di diversi livelli, accusati a vario titolo di reati gravi come violenza privata, abuso d'ufficio, lesioni e altri illeciti direttamente correlati agli episodi del 6 aprile 2020. Il pubblico ministero ha minuziosamente ricostruito la sequenza degli eventi, basandosi non solo sui filmati acquisiti durante le complesse indagini, ma anche sulle numerose testimonianze raccolte.

L'accusa ha posto l'accento sulla gravità inaudita degli episodi e sul clima di tensione e paura che, a detta dei testimoni, si respirava all'interno del carcere in quei giorni drammatici.

La requisitoria rappresenta una delle fasi più cruciali e attese dell'intero iter processuale, preludio alle richieste di condanna che verranno formulate. Le immagini dei video, di forte impatto emotivo, sono state proiettate anche in aula, suscitando reazioni intense e visibili tra i presenti, a testimonianza della brutalità dei fatti contestati.

Il ruolo del carcere di Santa Maria Capua Vetere

L'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere si configura come una delle strutture carcerarie più rilevanti e complesse della regione Campania.

La prigione, ubicata nell'omonima città, ospita un numero considerevole di detenuti e riveste un ruolo strategico per l'amministrazione penitenziaria a livello regionale. Il carcere è balzato agli onori della cronaca, divenendo il fulcro di un'intensa attenzione mediatica e giudiziaria, proprio a seguito dei fatti del 6 aprile 2020, oggetto di questo dibattimento in corso.

L'intera vicenda ha innescato un ampio e acceso dibattito pubblico e istituzionale, che ha avuto il merito di riaccendere i riflettori sulle condizioni di detenzione e sulle modalità di gestione della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari italiani. Questo processo, pertanto, assume una rilevanza che va oltre il singolo caso, potendo influenzare future riflessioni e riforme nel sistema carcerario nazionale.