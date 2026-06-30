Un momento cruciale per il trasporto pubblico locale in Campania: la Circumvesuviana ha ottenuto l'autorizzazione per l'immissione in circolazione del primo dei suoi nuovi treni. L'annuncio, diffuso il 30 giugno 2026, segna un passo importante nel rinnovamento del servizio ferroviario nell'area vesuviana. Questo moderno convoglio, prodotto da Hitachi Rail, sarà presto operativo sulle linee gestite dall'Ente Autonomo Volturno (Eav), promettendo un miglioramento tangibile per pendolari e viaggiatori.

Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, ha evidenziato l'importanza di questo traguardo per l'efficienza dei trasporti regionali.

"Il primo nuovo treno della Circumvesuviana ha ottenuto l'autorizzazione alla messa in esercizio. Presto sarà in circolazione sulle nostre linee", ha dichiarato De Gregorio, sottolineando l'impegno dell'ente nel modernizzare la flotta. Questo convoglio è il primo di una serie prevista dal piano di ammodernamento, il cui scopo è elevare la qualità e l'affidabilità del servizio, riducendo disagi e garantendo maggiore puntualità per i numerosi utenti dell'area metropolitana di Napoli.

Dettagli sui nuovi convogli e il piano di rinnovo

Il treno autorizzato, realizzato da Hitachi Rail, è la prima unità di una commessa più ampia che prevede la consegna di ulteriori mezzi nei prossimi mesi. L'obiettivo è sostituire progressivamente i convogli più datati, minimizzando problemi tecnici e guasti e contribuendo a una maggiore regolarità del servizio.

Ogni nuovo mezzo è progettato seguendo rigorosi standard di sicurezza e comfort per il servizio metropolitano. A bordo, i passeggeri troveranno posti a sedere, piena accessibilità per persone con mobilità ridotta e moderni sistemi di informazione, essenziali per un'esperienza di viaggio più efficiente.

Il ruolo dell'Ente Autonomo Volturno

L'Ente Autonomo Volturno (Eav) è la società pubblica che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Campania. Tra le sue competenze rientra la gestione della Circumvesuviana, una delle linee più vitali e utilizzate dai pendolari che collegano Napoli con i comuni dell'area vesuviana. L'Eav si dedica alla gestione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture ferroviarie regionali.

La sua missione è assicurare un servizio di trasporto pubblico efficiente, sicuro e all'avanguardia per tutti i cittadini, contribuendo significativamente alla mobilità e allo sviluppo del territorio.