La galleria della Metropolitana Linea 2 di Napoli, nel tratto che collega Pozzuoli e i Campi Flegrei, continua a destare preoccupazione a causa di un consistente accumulo di anidride carbonica sul fondo, un fenomeno particolarmente accentuato nelle ore notturne. Questa situazione, strettamente correlata al bradisismo che interessa l'area, richiede un ulteriore periodo di osservazione e approfondimenti tecnici mirati.

L'allarme è emerso durante una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, e tenutasi a Palazzo di Governo.

All'incontro hanno partecipato numerose autorità e esperti, tra cui il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e il sindaco di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo. Presenti anche la direttrice dell’INGV Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, i direttori regionali della Mobilità, Giuseppe Carannante, e della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo, oltre a rappresentanti della protezione civile comunale, della polizia locale di Napoli, dei Vigili del Fuoco, di RFI e di Trenitalia. È stato inoltre istituito un apposito tavolo di approfondimento tecnico scientifico, la cui prima riunione è prevista a breve.

Monitoraggio e Interventi per la Sicurezza

L'accumulo di CO2 è una diretta conseguenza delle emissioni di gas vulcanici legate all'attuale crisi bradisismica dei Campi Flegrei. Per affrontare il problema, sono stati richiesti nuovi e dettagliati approfondimenti sia sulla struttura della galleria stessa sia sulla tipologia dei vettori che la percorrono. L'obiettivo primario è individuare e implementare tutte le possibili soluzioni strutturali volte all’abbattimento dell’anidride carbonica, garantendo al contempo la massima sicurezza per i passeggeri, anche in previsione di eventuali stalli dei convogli durante le fasi di esercizio. Attualmente, la circolazione ferroviaria nel tratto interessato rimane sospesa e sono in corso misurazioni costanti e approfondite dei livelli di gas.

Per mitigare i disagi causati dalla sospensione del servizio ferroviario, Trenitalia ha prontamente attivato un servizio emergenziale di trasporto su gomma. Questo servizio prevede l'impiego di navette, che saranno gradualmente incrementate per rispondere alle esigenze dei pendolari. Attualmente, sono operative sei navette, con partenze programmate ogni quindici minuti. Un importante incontro è fissato per martedì prossimo a Pozzuoli, dove verranno valutate ulteriori ipotesi per il potenziamento e il miglioramento del sistema di mobilità nell'area, che al momento fa scalo a Pozzuoli e ai Campi Flegrei.

Il Contesto del Bradisismo e la Prevenzione

Il fenomeno dell'accumulo di anidride carbonica nella galleria si inserisce nel più ampio contesto della crisi bradisismica in atto nell'area flegrea.

Le emissioni di gas vulcanici, come l'anidride carbonica, rappresentano un potenziale rischio per la salute. Non a caso, in passato, l'intensificarsi di tali fenomeni aveva già portato all'emissione di ordinanze per vietare l'uso di locali interrati e alla diffusione di vademecum da parte di Asl e Protezione Civile, finalizzati alla corretta gestione delle alte concentrazioni di CO2. La sicurezza dei passeggeri e degli operatori rimane la priorità assoluta per le autorità locali. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha voluto ribadire l'importanza strategica di questa tratta ferroviaria per la mobilità di studenti, pendolari e turisti, sottolineando l'urgenza di ripristinare condizioni di viaggio sicure e regolari.