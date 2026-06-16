La Guardia di Finanza ha eseguito otto arresti tra le province di Napoli e Salerno nell'ambito di una vasta operazione contro il traffico internazionale di cocaina. L'intervento ha smantellato un'organizzazione criminale dedita all'importazione e distribuzione di droga dal Sudamerica.

Dettagli dell'operazione e le rotte della droga

Le indagini hanno rivelato un sofisticato sistema: la cocaina era trasportata dal Sudamerica in container verso l'Italia. Gli arrestati avrebbero organizzato e gestito la logistica, usando società di copertura per celare il reale contenuto dei carichi.

L'operazione ha permesso di ricostruire la rete di contatti tra i fornitori sudamericani e i destinatari italiani.

Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati documenti e materiale utile alle indagini. Le autorità hanno evidenziato un sistema articolato per eludere i controlli doganali e garantire l'arrivo della droga nei porti campani.

Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto al narcotraffico

La Guardia di Finanza, corpo di polizia dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha competenze nella lotta a criminalità economica, finanziaria e traffico di stupefacenti. Il contrasto al narcotraffico è una delle principali aree di intervento del corpo, in particolare nelle aree portuali e nei principali snodi logistici italiani.

Le province di Napoli e Salerno, con le loro importanti infrastrutture portuali, sono considerate punti strategici per il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le operazioni della Guardia di Finanza mirano a interrompere i flussi illeciti e a colpire le organizzazioni criminali attive sul territorio.