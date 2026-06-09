Il Consiglio di Stato ha dato il via libera definitivo alla revoca delle licenze per il Grand Hotel La Sonrisa, celebre struttura conosciuta al grande pubblico come il Castello delle Cerimonie. La decisione, pronunciata il 9 giugno 2026, ha respinto la richiesta presentata dalla famiglia Polese, confermando la piena legittimità degli atti adottati dal Comune di Sant'Antonio Abate, amministrazione guidata dal sindaco Ilaria Abagnale. Questo pronunciamento del Consiglio di Stato segue una precedente conferma già espressa dal Tar.

Il provvedimento, firmato dalla settima sezione del massimo organo di giustizia amministrativa, ha in pratica convalidato l'operato dell'amministrazione comunale.

Quest'ultima, a seguito della confisca definitiva della struttura, aveva disposto la revoca di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'albergo e del ristorante. La proprietà, divenuta un'icona grazie al fortunato programma televisivo, era già stata al centro di una sentenza irrevocabile della Corte di Cassazione. Tale sentenza aveva confermato la confisca urbanistica per lottizzazione abusiva, chiudendo il processo penale nonostante fosse intervenuta la prescrizione del reato.

La vicenda giudiziaria della confisca

La Corte di Cassazione aveva in precedenza respinto il ricorso presentato dalla famiglia Polese contro l'ordinanza di confisca, rafforzando in modo significativo la posizione dello Stato nella gestione e nel destino della struttura.

A seguito di questi sviluppi, il Comune di Sant'Antonio Abate, divenuto a tutti gli effetti proprietario dell'immobile dopo la confisca, ha avviato le complesse procedure burocratiche necessarie per il suo sgombero. Nonostante le sentenze definitive, restano ancora aperte diverse iniziative giudiziarie promosse dalla difesa della famiglia, che continua a cercare vie legali per contestare i provvedimenti.

Le decisioni delle istituzioni e i prossimi passi

Con la sua decisione del 9 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha dunque rigettato l'appello presentato dai titolari della Sonrisa contro la revoca delle autorizzazioni e delle licenze, ribadendo e consolidando la linea già adottata dalle istituzioni coinvolte.

Questo provvedimento si inserisce in un quadro giuridico già definito dalla sentenza definitiva della Cassazione del 2024, che aveva reso irrevocabile la confisca della struttura. Attualmente, il Comune di Sant'Antonio Abate prosegue attivamente nelle attività amministrative e gestionali legate all'immobile, in attesa di completare tutte le fasi previste dalla legge per la piena acquisizione e destinazione del bene.