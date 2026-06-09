Il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, è stato sospeso dal suo incarico al termine di un procedimento disciplinare. La decisione è giunta in seguito a accuse di abusi sessuali a suo carico, che hanno portato l'organo direttivo della CPI ad agire. L'annuncio è stato fatto nella serata di lunedì 8 giugno 2026, dopo che il comitato esecutivo dell'istituzione ha votato per deferire il procedimento contro Khan a una sessione speciale degli Stati membri della Corte, i quali saranno ora chiamati a valutare il futuro del procuratore.

Il comitato esecutivo, composto da 21 Stati membri della Corte penale internazionale, ha stabilito, con voto a maggioranza qualificata, che Khan si è reso responsabile di gravi illeciti in relazione alle accuse. La sospensione è stata decisa in attesa che gli Stati membri possano esaminare approfonditamente il caso in una sessione straordinaria. L'organo direttivo della Corte ha precisato che tale sospensione “non è indicativa dell’esito finale” del procedimento, sottolineando la natura provvisoria del provvedimento.

Il procedimento disciplinare e le implicazioni

Le accuse rivolte a Karim Khan sono state al centro di un rigoroso procedimento disciplinare interno, culminato nella decisione del comitato esecutivo della CPI di sospenderlo temporaneamente.

Già in precedenza, Khan si era auto-sospeso dalla guida della divisione della Corte incaricata delle indagini e dei procedimenti contro individui accusati di atrocità. La dichiarazione ufficiale dell'organo direttivo ribadisce che la sospensione non deve pregiudicare il risultato definitivo del procedimento, lasciando agli Stati membri la responsabilità della valutazione finale.

Questo procedimento disciplinare e la conseguente sospensione rappresentano un passaggio formale essenziale, previsto dalle normative interne della Corte penale internazionale. Tali regole consentono la sospensione temporanea di funzionari di alto livello in presenza di accuse gravi, garantendo un'attenta valutazione da parte degli Stati membri.

La Corte penale internazionale: missione e struttura

La Corte penale internazionale è un tribunale permanente, con sede all'Aia, nei Paesi Bassi, istituito con la missione di giudicare individui accusati di crimini internazionali di estrema gravità. Tra questi rientrano il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. La CPI opera in conformità con lo Statuto di Roma, entrato in vigore nel 2002, e attualmente annovera 123 Stati membri. L'organo direttivo della Corte, composto da rappresentanti degli Stati membri, ha il compito di supervisionare le attività amministrative e disciplinari dell'istituzione.

Il procuratore capo è una figura centrale nella struttura della CPI, responsabile della direzione delle indagini e delle azioni penali contro i presunti autori di gravi crimini internazionali.

La procedura di sospensione e il deferimento agli Stati membri sono meccanismi fondamentali previsti dallo Statuto della Corte, volti a garantire la massima trasparenza e imparzialità di fronte ad accuse che coinvolgono i suoi funzionari di più alto rango.