Controlli straordinari della Polizia di Stato nella provincia di Crotone. Su disposizione del Questore Renato Panvino, è stato attuato un servizio ad alto impatto tra Crotone e Isola di Capo Rizzuto con l’impiego di tutte le specialità operative. L’obiettivo è stato chiaro: prevenire e reprimere reati, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti e al monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Un’attività coordinata che ha interessato interi quartieri e principali arterie stradali.

Controlli Polizia Crotone e Isola di Capo Rizzuto contro spaccio droga

Il servizio disposto dalla Questura di Crotone ha coinvolto Anticrimine, Immigrazione, Polizia Stradale, Ferroviaria, Polizia Amministrativa, Ufficio di Gabinetto e Reparto Prevenzione Crimine. Le attività si sono concentrate sulla prevenzione dei reati e sul contrasto allo spaccio di droga, oltre al controllo di soggetti ai domiciliari e sorvegliati speciali. L’azione ha interessato sia le aree urbane sia i punti di maggiore transito. L’impostazione è stata quella del controllo capillare del territorio, con verifiche mirate e interventi simultanei in più zone sensibili della provincia.

Maxi operazione Polizia Crotone: numeri di persone e veicoli controllati

Il bilancio dell’operazione è significativo. Sono state identificate 683 persone, di cui 168 con precedenti. Controllati 366 veicoli e attivati 22 posti di controllo. Effettuati 19 controlli domiciliari a soggetti sottoposti a restrizioni. Elevate 5 sanzioni al Codice della Strada e una sanzione amministrativa da 5.164 euro. Le attività hanno coinvolto anche le Volanti, che da sole hanno identificato 367 persone e controllato 219 veicoli. Un dispositivo di sicurezza esteso e continuo.

Controlli immigrazione, strade e attività commerciali a Crotone

L’Ufficio Immigrazione ha verificato 27 cittadini extracomunitari, tutti regolari, e controllato le dichiarazioni di ospitalità.

La Polizia Stradale ha identificato 13 persone, con 8 risultate già note alle forze dell’ordine, e controllato 11 veicoli. La Polizia Ferroviaria ha passato al setaccio stazioni e arterie principali con 78 persone identificate. Verifiche anche su un’attività commerciale, sanzionata per violazioni amministrative. Interventi mirati anche nelle aree ferroviarie e nei punti sensibili della mobilità.