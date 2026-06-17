L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha ufficialmente annunciato il prolungamento delle corse della linea Cumana in vista del concerto di Max Pezzali. L’evento, atteso per venerdì 19 giugno, si terrà presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e per l’occasione l’azienda ha predisposto un’estensione significativa dell’orario di esercizio dei servizi ferroviari. Questo provvedimento include l’introduzione di treni straordinari che si aggiungeranno alle corse ordinarie, garantendo il servizio fino alle ore 2 di sabato 20 giugno.

La decisione di EAV mira a offrire una soluzione di trasporto pubblico efficiente per facilitare il deflusso degli spettatori al termine del concerto, specialmente nelle ore notturne.

È stato inoltre specificato che questo prolungamento dei servizi ferroviari sulla linea Cumana non sarà un’eccezione isolata, ma verrà replicato anche in occasione degli altri concerti in programma allo stadio Maradona nel corso del mese di giugno. Per una consultazione dettagliata e aggiornata di tutti gli orari delle corse supplementari, gli utenti sono invitati a visitare il sito ufficiale dell’azienda, all’indirizzo www.eavsrl.it.

Servizi ferroviari potenziati per i grandi eventi

L’iniziativa di estensione degli orari si concentra specificamente sulla linea Cumana e rappresenta una parte di un più ampio piano di interventi volti a migliorare la mobilità urbana durante i numerosi eventi di grande richiamo previsti per il mese di giugno allo stadio Maradona.

I treni straordinari, operativi fino alle prime ore del mattino (ore 2), consentiranno ai viaggiatori di beneficiare di un servizio aggiuntivo rispetto all’abituale orario ordinario. Questo contribuirà a ridurre la congestione del traffico cittadino e ad agevolare il rientro a casa degli spettatori in totale sicurezza e comodità.

Il portale web di EAV si conferma il punto di riferimento principale per accedere a tutte le informazioni aggiornate riguardanti gli orari e le modalità di fruizione delle corse supplementari. L’azienda raccomanda agli utenti di consultare regolarmente il sito per essere sempre informati su eventuali aggiornamenti o variazioni che potrebbero intervenire, soprattutto in concomitanza con altri importanti eventi che si svolgeranno nello stesso periodo.

EAV: un pilastro della mobilità campana

L’Ente Autonomo Volturno si conferma un attore fondamentale nella gestione del servizio ferroviario regionale in Campania. Tra le diverse linee gestite, la Cumana riveste un ruolo strategico, affiancata da altre importanti linee ferroviarie e automobilistiche che servono l’area metropolitana di Napoli e le province circostanti. EAV si impegna a fornire servizi di trasporto pubblico sia su ferro che su gomma, con l’obiettivo primario di assicurare la mobilità quotidiana dei cittadini e di gestire in modo efficace i flussi di visitatori in occasione di eventi straordinari.

Il prolungamento degli orari della Cumana è un esempio concreto delle iniziative adottate da EAV per rispondere in maniera proattiva alle esigenze di mobilità generate da grandi manifestazioni, quali concerti e eventi sportivi, che si tengono con frequenza presso lo stadio Diego Armando Maradona.

L’azienda mantiene un costante dialogo con i suoi utenti attraverso il sito ufficiale e i canali informativi digitali, fornendo dettagli precisi sulle modifiche al servizio e sulle diverse opzioni di trasporto disponibili per garantire un’esperienza di viaggio sempre ottimale.