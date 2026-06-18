La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma ha subito un significativo rallentamento a causa di danneggiamenti alla linea. L'incidente, attribuito a ignoti, si è verificato nei pressi delle località di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta, e sta generando ritardi fino a 90 minuti per i convogli.

A seguito dei danni, i treni dell'Alta Velocità diretti tra Napoli e Roma sono stati instradati sulla linea convenzionale via Formia. Questa deviazione, sebbene essenziale per mantenere il servizio, comporta un inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza.

I passeggeri a bordo di questi treni devono prevedere un maggior tempo di viaggio che può estendersi fino a un'ora e mezza.

Tra i convogli direttamente coinvolti nel disservizio si segnalano in particolare il treno partito alle ore 6:00 del mattino da Firenze Santa Maria Novella con destinazione Napoli Centrale, e quello partito da Napoli Centrale alle ore 7:45, la cui destinazione finale è Milano.

Dettagli e conseguenze dei danneggiamenti

I danneggiamenti alla linea ferroviaria, localizzati nell'area tra Napoli e Roma e specificamente nei pressi di Tora e Piccilli nel Casertano, hanno reso necessaria l'interruzione o il rallentamento del traffico sulla tratta ad alta velocità. L'intervento di ripristino è in corso, ma le ripercussioni sul regolare svolgimento dei viaggi sono immediate e tangibili, con ritardi che impattano direttamente sull'esperienza dei passeggeri.

La funzione strategica della linea via Formia

La linea convenzionale Roma-Napoli via Formia riveste un ruolo di primaria importanza nella rete ferroviaria nazionale. Essa costituisce un'alternativa vitale alla linea Alta Velocità, specialmente in circostanze eccezionali come quella attuale, caratterizzate da interruzioni o disservizi. La sua capacità di assorbire il traffico deviato garantisce la continuità dei collegamenti tra le due metropoli, dimostrando la sua rilevanza strategica per la mobilità e il trasporto passeggeri in Italia.