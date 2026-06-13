L'azienda alimentare Divella ha fornito una chiara replica all'esposto presentato dalle associazioni dei consumatori Codacons e Adusbef. La questione al centro delle segnalazioni riguarda una vicenda giudiziaria che, secondo l'azienda, risale a sei anni fa ed è stata già ampiamente definita e archiviata. Divella ha infatti sottolineato con fermezza che "la vicenda è chiusa da sei anni", ribadendo la propria posizione in merito.

La posizione di Divella sulla vicenda

La risposta di Divella si è resa necessaria dopo che Codacons e Adusbef hanno sollevato nuovamente fatti che, come precisato dall'azienda, erano già stati oggetto di approfondita valutazione da parte delle autorità competenti.

Attraverso una nota ufficiale, Divella ha specificato che l'intera vicenda giudiziaria si è conclusa da tempo, e che non sussistono in alcun modo elementi nuovi o aspetti inediti rispetto a quanto già accertato e risolto in passato. L'azienda ha voluto riaffermare con decisione la propria trasparenza e la correttezza delle proprie operazioni e attività, evidenziando che tutte le verifiche e gli accertamenti richiesti sono stati puntualmente eseguiti dagli organi preposti al controllo.

Il ruolo delle associazioni dei consumatori: Codacons e Adusbef

Codacons e Adusbef sono riconosciute associazioni italiane che operano attivamente nel campo della tutela dei consumatori. Il loro ruolo primario consiste nello svolgere attività di segnalazione e di controllo, intervenendo su presunte irregolarità che possono coinvolgere sia aziende private che enti pubblici.

Queste associazioni sono solite presentare esposti e richieste di chiarimento alle autorità competenti, con l'obiettivo di garantire la massima trasparenza e la piena salvaguardia dei diritti dei cittadini. Nel contesto specifico di questa situazione, le due associazioni avevano riproposto la questione relativa a Divella; tuttavia, l'azienda ha prontamente chiarito che la situazione in oggetto è stata già affrontata, analizzata e definitivamente risolta in sede giudiziaria, confermando l'archiviazione della pratica.