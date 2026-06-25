L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato (Fs), Stefano Donnarumma, si appresta a rassegnare le sue dimissioni nei prossimi giorni. La decisione giunge al termine di un incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, come confermato da fonti del Ministero stesso. Donnarumma, secondo quanto riferito, è impegnato a chiudere i dossier più importanti prima di formalizzare il suo passo indietro.

Il ministro Salvini ha espresso il suo ringraziamento all’amministratore delegato per il lavoro svolto e ha riconosciuto l’impegno degli oltre 90 mila dipendenti del gruppo Fs, che quotidianamente svolgono una funzione essenziale per il Paese.

La conclusione del mandato di Donnarumma avverrà anticipatamente rispetto ai tempi previsti, una scelta concordata per avviare la cosiddetta “fase due” dell’azienda. Questa nuova fase vedrà l’insediamento di una figura di vertice scelta dall’interno, in seguito al positivo raggiungimento degli obiettivi Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Un periodo di cambiamenti ai vertici di Ferrovie dello Stato

Le dimissioni di Stefano Donnarumma si inseriscono in un periodo di significativi cambiamenti ai vertici di Ferrovie dello Stato. Recentemente, anche il direttore finanziario Fabio Paris ha lasciato il gruppo, dopo aver ricoperto l’incarico dal novembre 2024, per assumere un nuovo ruolo in Open Fiber.

Il suo addio segue quello di due consigliere di amministrazione: Tiziana De Luca, espressione del Ministero dell’Economia, e Caterina Belletti, che ha assunto un nuovo incarico in Fs International, società dedicata allo sviluppo delle attività internazionali di Ferrovie dello Stato.

Questi movimenti si sono verificati in un contesto di confronto tra Donnarumma e alcune componenti del governo. Tale dialogo ha riguardato, in particolare, la necessità di chiarimenti sui numerosi lavori in corso lungo la rete ferroviaria e sulle recenti difficoltà operative, come i ritardi che hanno interessato il servizio a causa di problemi con la rete elettrica. Nonostante le tensioni, il gruppo ha ribadito il completamento degli obiettivi Pnrr e la costante prosecuzione dei lavori di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture nazionali.

Ferrovie dello Stato: ruolo strategico e attività principali

Ferrovie dello Stato Italiane rappresenta la principale realtà italiana nel settore del trasporto ferroviario e della gestione delle infrastrutture. Il gruppo è responsabile della gestione della rete ferroviaria nazionale e dell’erogazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci, impiegando un organico di oltre 90 mila persone. Tra le sue società controllate figurano nomi chiave come Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, oltre a entità focalizzate sull’espansione internazionale come Fs International. L’azienda è attivamente coinvolta nella realizzazione di importanti progetti finanziati dal Pnrr, mirati all’ammodernamento e al potenziamento dell’intera infrastruttura ferroviaria del Paese, garantendo così un servizio sempre più efficiente e moderno.