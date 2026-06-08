Un ragazzo di diciassette anni è stato vittima di una brutale aggressione nella notte appena trascorsa a Ercolano, comune in provincia di Napoli. L'episodio, che ha scosso la comunità locale, ha visto il giovane dapprima speronato mentre era in sella al proprio scooter, lungo la trafficata via Plinio. Successivamente, è stato inseguito da due aggressori che lo hanno raggiunto all'interno di una paninoteca nelle vicinanze, dove l'attacco è proseguito con estrema violenza.

Dinamica dell'aggressione e le gravi lesioni

La sequenza dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, rivela un'escalation di violenza.

Dopo essere stato speronato, il diciassettenne ha tentato di mettersi in salvo, ma i due aggressori non gli hanno lasciato scampo. Lo hanno raggiunto all'interno del locale pubblico, dove è stato colpito ripetutamente con diverse coltellate, oltre a subire numerosi calci e pugni. La vittima, un giovane incensurato, è stata prontamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Maresca. Qui, i medici hanno riscontrato lesioni che, fortunatamente, sono state giudicate guaribili in quindici giorni, permettendo al ragazzo di essere dimesso dopo le prime cure necessarie.

Le indagini dei Carabinieri di Ercolano

L'intervento dei Carabinieri della Tenenza di Ercolano è stato immediato. I militari sono giunti al pronto soccorso dell'ospedale Maresca per raccogliere le prime testimonianze e avviare le procedure investigative.

Le indagini sono attualmente in corso e si concentrano sulla ricostruzione dettagliata della dinamica dell'aggressione e sull'individuazione del movente che ha spinto i due assalitori a compiere un gesto di tale efferatezza. L'obiettivo è fare piena luce sull'accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia. Questo grave episodio si inserisce in un più ampio contesto di cronaca locale, dove le forze dell'ordine sono costantemente impegnate nel monitoraggio e nella prevenzione di fenomeni di violenza, in particolare quelli che coinvolgono giovani, nell'area di Ercolano e più in generale nel territorio vesuviano.