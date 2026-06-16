Si è conclusa con esito positivo un'importante esercitazione di emergenza che ha simulato un incendio a bordo di un treno dell'Alta Velocità. L'operazione si è svolta nella mattinata del 16 giugno 2026 all'interno della Galleria Cristina, un tratto cruciale della linea Caserta-Benevento-Foggia, situata tra Montecalvo Irpino e Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L'attività addestrativa ha visto la partecipazione coordinata di un'ampia rete di enti e istituzioni, dimostrando l'efficacia della risposta in situazioni critiche.

Lo scenario prevedeva l'insorgere di un principio di incendio su un convoglio fermo, con la simulazione di due feriti, di cui uno in condizioni gravi.

La gestione dell'intera operazione è stata affidata alla Prefettura di Avellino, che ha coordinato l'intervento di numerosi soggetti operativi. Tra questi, hanno preso parte all'esercitazione Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la Protezione Civile della Regione Campania, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, la Centrale Operativa Territoriale 118, l'Arpac, le forze dell'ordine, la Polfer di Benevento, la Polizia Stradale, il Comune di Ariano Irpino e diverse associazioni di volontariato del territorio. Le squadre di soccorso hanno concentrato le loro attività sull'assistenza ai passeggeri coinvolti, sulla messa in sicurezza dell'area interessata e sul trasferimento controllato del convoglio in una zona protetta.

Obiettivi e Valutazione dell'Esercitazione

L'esercitazione ha rappresentato un'opportunità fondamentale per valutare l'efficacia dei flussi comunicativi tra le diverse componenti operative, la tempestività delle procedure di intervento e il livello di integrazione tra tutti i soggetti coinvolti. Il prefetto Rossana Riflesso ha espresso grande soddisfazione per l'esito, sottolineando che l'operazione "conferma l'elevata sinergia tra istituzioni, forze dell'ordine, soccorso e volontariato". Ha inoltre evidenziato come "investire nella pianificazione rafforza la capacità del territorio di reagire prontamente per garantire la sicurezza delle persone e la funzionalità delle infrastrutture strategiche".

Un aspetto cruciale dell'attività è stata la sperimentazione del Piano di Emergenza Interno e del Piano di Emergenza e Soccorso, documenti di prossima approvazione ai sensi del Decreto del 4 marzo 2025, specificamente elaborati per le gallerie Starza, Ariano e Cristina. È importante notare che l'esercitazione si è svolta senza alcun impatto sul traffico ferroviario, grazie all'interruzione della linea già programmata per i lavori di potenziamento della nuova infrastruttura Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.

Il Ruolo Strategico della Prefettura e il Coordinamento Interistituzionale

La cabina di regia, istituita presso la Prefettura di Avellino, ha svolto un ruolo centrale nel coordinamento di tutte le fasi delle operazioni di emergenza e soccorso.

Questa iniziativa ha permesso di mettere alla prova il coordinamento interistituzionale e di testare la capacità di risposta del territorio di fronte a eventi complessi che richiedono il concorso di molteplici soggetti operativi. L'attività si inserisce in un più ampio percorso di pianificazione e preparazione promosso dalla Prefettura, volto a consolidare la collaborazione tra le diverse strutture chiamate a intervenire in situazioni critiche.

La simulazione ha permesso di verificare le modalità di impiego delle risorse disponibili, l'adeguatezza dei sistemi utilizzati e la prontezza delle squadre di soccorso. L'esito positivo dell'esercitazione ribadisce l'importanza di condurre regolarmente tali attività per garantire la massima sicurezza dei passeggeri e assicurare la piena funzionalità delle infrastrutture ferroviarie strategiche del Paese.