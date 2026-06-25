L'Unità di crisi della Farnesina ha comunicato di aver ricevuto un elevato numero di segnalazioni riguardanti cittadini italiani che risultano irraggiungibili in Venezuela. La notizia, diffusa il 25 giugno 2026, evidenzia una situazione di crescente preoccupazione tra le famiglie e i conoscenti dei connazionali presenti nel Paese sudamericano.

Le segnalazioni, in costante aumento, provengono principalmente da parenti e amici che non riescono a stabilire un contatto con i loro cari, sia residenti che temporaneamente presenti in Venezuela. L’Unità di crisi ha sottolineato il proprio impegno nel raccogliere dati e nel verificare attentamente la situazione di ciascun caso segnalato, fornendo assistenza e supporto alle persone coinvolte.

Le segnalazioni e l'intervento dell'Unità di crisi

Le richieste di informazioni riguardano specificamente italiani che non rispondono ai tentativi di contatto da parte dei familiari. L’Unità di crisi, operando all’interno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sta lavorando per gestire questa emergenza. Nel comunicato ufficiale si legge che «le segnalazioni sono numerose e in continuo aggiornamento», riflettendo la complessità e l'urgenza della situazione.

La Farnesina invita chiunque riscontri difficoltà nel mettersi in contatto con connazionali in Venezuela a segnalare tempestivamente la situazione attraverso i canali ufficiali. Questo permette una rapida raccolta delle informazioni necessarie e un intervento coordinato.

L’Unità di crisi è infatti preposta alla gestione delle emergenze internazionali che coinvolgono cittadini italiani all’estero, offrendo supporto in situazioni di rischio o difficoltà.

Ruolo e funzioni della struttura di emergenza

L’Unità di crisi è una struttura specializzata del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il suo compito primario è assistere i cittadini italiani in situazioni di emergenza all’estero, coordinando le attività di soccorso e mantenendo i contatti essenziali con le autorità locali e le famiglie degli interessati. La struttura gestisce inoltre una rete di comunicazione attiva, fondamentale per fornire informazioni e aggiornamenti tempestivi in caso di crisi internazionali.

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Unità di crisi mette a disposizione strumenti dedicati alla segnalazione di emergenze, oltre a guide pratiche e consigli utili per la sicurezza dei viaggiatori italiani. L’obiettivo principale di queste operazioni è garantire la tutela e la sicurezza dei connazionali in ogni parte del mondo, affrontando con prontezza e professionalità le sfide che possono emergere in contesti internazionali complessi.