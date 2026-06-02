Poco dopo la mezzanotte del 2 giugno, una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata. L'epicentro, al largo della costa tirrenica cosentina in Calabria, si trovava a una profondità notevole di 250 chilometri in mare. L'evento sismico è stato avvertito chiaramente in un'ampia area del Sud Italia, dalla Calabria (da Cosenza a Reggio Calabria) a diverse altre regioni meridionali.

Percezione e aree interessate

Il sisma ha avuto una vasta percezione in numerose località. La localizzazione precisa indica l'epicentro a 41 chilometri da Cosenza, 48 da Lamezia Terme e 72 da Catanzaro.

Oltre i confini calabresi, la scossa è stata avvertita a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana, come Portici, estendendosi fino al Salernitano. Anche la Basilicata ha percepito il terremoto, specialmente nelle zone al confine con la Calabria. La percezione del sisma è stata confermata anche in Puglia e Sicilia, con residenti a Palermo che l'hanno avvertito in modo significativo.

Situazione attuale e controlli in corso

Nonostante l'intensità e l'ampia percezione della scossa, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Le autorità competenti hanno avviato controlli, tuttora in corso. Le verifiche si concentrano sia nelle aree prossime all'epicentro sia nelle zone dove il terremoto è stato maggiormente avvertito.

Sui social network, numerosi utenti hanno confermato la percezione del sisma, in particolare da Calabria, Puglia e Sicilia.

Il monitoraggio sismico

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è l'ente pubblico italiano che monitora e studia i fenomeni sismici e vulcanici. Gestisce la Rete Sismica Nazionale, rilevando e localizzando in tempo reale i terremoti sul territorio italiano e nelle aree circostanti. Tale monitoraggio è un punto di riferimento per la sicurezza e la prevenzione dei rischi naturali nel Paese.