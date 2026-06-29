Un grave episodio di furto di cavi ha causato la completa interruzione della circolazione ferroviaria su un'importante tratta della Circumvesuviana. L'evento, verificatosi nella notte tra il 28 e il 29 giugno 2026, ha comportato la sottrazione di ben 7.000 metri di corda di linea aerea lungo la tratta Volla-Napoli, con immediate ripercussioni sul servizio tra Volla e Pomigliano d'Arco. L'Ente Autonomo Volturno (Eav), gestore della rete, ha confermato che il furto è avvenuto mentre la linea era temporaneamente disalimentata per consentire lavori di impermeabilizzazione nella galleria di Poggioreale, una condizione che potrebbe aver agevolato il furto.

Dettagli dell'accaduto e impatto sul servizio

Il furto si è manifestato con un corto circuito sulla tratta Volla-Pomigliano, segno dell'azione criminale. L'interruzione del servizio è stata immediata e ha generato significativi disagi per i numerosi viaggiatori che, nella mattinata del 29 giugno, si sono trovati impossibilitati a utilizzare la linea. La tratta colpita rappresenta una delle principali direttrici della Circumvesuviana, essenziale per il collegamento tra Napoli e l'area vesuviana, con un notevole impatto sull'utenza.

L'intervento dell'Ente Autonomo Volturno

L'Ente Autonomo Volturno (Eav), la società che gestisce la rete ferroviaria Circumvesuviana, ha prontamente attivato le proprie squadre tecniche.

La Circumvesuviana, infrastruttura vitale per il trasporto pubblico locale in Campania, si estende per oltre 140 chilometri con decine di stazioni. L'Eav si occupa quotidianamente della sicurezza e della funzionalità delle linee e coordina gli interventi straordinari. I tecnici dell'azienda sono al lavoro per ripristinare gli impianti danneggiati e consentire la più rapida ripresa della circolazione dei treni, con una stima di riattivazione entro poche ore.

Le operazioni di ripristino e le prospettive

La squadra tecnica dell'Eav sta operando con urgenza per valutare i danni e procedere al ripristino della linea aerea. L'obiettivo è ristabilire la piena funzionalità della tratta nel minor tempo possibile, minimizzando i disagi per pendolari e utenti della Circumvesuviana.

La situazione è costantemente monitorata per garantire la rapidità dell'intervento e la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria prima della riapertura al traffico. L'episodio evidenzia l'importanza della vigilanza e della manutenzione per la protezione di infrastrutture critiche.