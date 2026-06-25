La Guardia di Finanza celebra il suo 252º anniversario, con un bilancio di forte contrasto all'illegalità economica. In Campania, negli ultimi 17 mesi, sono state denunciate 2.800 persone per reati tributari, con 23 arresti e sequestri per 250 milioni di euro. Particolare attenzione è stata rivolta ai crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica, ritenuti inesistenti e collegati a frodi fiscali, per oltre 80 milioni di euro. La cerimonia si tiene a Napoli, sul lungomare Caracciolo, alla presenza del comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, generale di Corpo d’armata Francesco Greco.

L'azione in Campania contro gli illeciti

Nel periodo 2025-2026, la Guardia di Finanza in Campania ha condotto oltre 81.000 interventi e circa 11.500 indagini contro illeciti economico-finanziari e infiltrazioni criminali. Sono state avanzate oltre 600 proposte di cessazione della partita IVA per soggetti con profili di pericolosità fiscale, bloccando preventivamente oltre 45 milioni di euro di crediti fiscali non spettanti o inesistenti. L’azione si è estesa all’evasione fiscale internazionale, focalizzandosi su pianificazione fiscale aggressiva e plusvalenze da cripto asset non dichiarate. Individuati 551 evasori totali e oltre 4.600 lavoratori in nero o irregolari, rilevando esternalizzazione illecita di manodopera e indebito sfruttamento dei lavoratori.

Bilancio nazionale: un milione di interventi

A livello nazionale, il bilancio operativo della Guardia di Finanza, dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2026, registra circa un milione di interventi e quasi 100.000 indagini contro evasione fiscale, frodi, criminalità organizzata, traffici illeciti e sprechi di denaro pubblico. Sono state svolte 15.868 indagini di polizia giudiziaria per frodi fiscali e riciclaggio, con 20.429 denunce per reati tributari e 223 arresti. I sequestri totali ammontano a circa 5,7 miliardi di euro. Sono state inoltre segnalate 5.492 proposte di cessazione della partita IVA a soggetti considerati fiscalmente pericolosi.

La celebrazione del 252º anniversario sottolinea il ruolo centrale della Guardia di Finanza nella difesa della legalità economica e nella tutela dell’economia legale.