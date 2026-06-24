Il traffico ferroviario in Germania è stato sospeso a livello federale nella serata del 23 giugno 2026. L'interruzione, che ha paralizzato la rete nazionale, è stata causata da un problema tecnico di ampia portata: un guasto al sistema di comunicazione interno della Deutsche Bahn.

La sospensione è scaturita da un malfunzionamento del sistema digitale GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway), infrastruttura fondamentale per la gestione operativa e la sicurezza della rete ferroviaria tedesca. Un portavoce di Deutsche Bahn ha indicato che il problema è stato probabilmente innescato da un crollo del segnale radio, compromettendo le comunicazioni essenziali per i convogli.

Interruzione e risposta

L'azienda ha comunicato che tutti i treni sono stati fermati nelle stazioni per ragioni di sicurezza. Al momento, non erano disponibili informazioni dettagliate sulla causa specifica del guasto al sistema GSM-R, né sul numero esatto di treni o viaggiatori coinvolti nell'interruzione nazionale.

La Deutsche Bahn ha assicurato che i propri tecnici stanno lavorando "ad alta pressione per rimediare al guasto". La direttrice generale, Evelyn Palla, ha dichiarato: "Stiamo ora cercando di portare i treni nelle stazioni così che i viaggiatori possano scendere. Poi dovremo risolvere il problema, che ancora non conosciamo". Ciò evidenzia l'urgenza e la complessità.

Il ruolo del GSM-R e l'impatto

Il sistema GSM-R è la spina dorsale delle comunicazioni interne per gli operatori della rete ferroviaria tedesca, essenziale per garantire la sicurezza e la coordinazione dei treni su tutto il territorio. Un'interruzione di tale sistema ha ripercussioni dirette sull'intera operatività del servizio ferroviario.

Deutsche Bahn, principale azienda ferroviaria della Germania, gestisce una delle reti più estese d'Europa, occupandosi di traffico passeggeri e merci a livello federale. L'attuale interruzione nazionale ha avuto un impatto significativo su numerosi viaggiatori. Non sono stati comunicati tempi certi per la ripresa regolare del traffico ferroviario, lasciando incertezza sulla durata dei disagi.