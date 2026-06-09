Il Parlamento dell’Honduras ha approvato una riforma del Codice penale che inasprisce le sanzioni per il reato di femminicidio, in un Paese che registra il più alto tasso di uccisioni di donne in America Latina, con una vittima ogni 32 ore.

La normativa prevede che la pena base resti compresa tra 25 e 30 anni di carcere, ma "in caso di circostanze aggravanti, potrà arrivare tra i 30 e i 40 anni", si legge in un comunicato diffuso dal Congresso, attualmente controllato dal partito di destra al governo.

La stretta è ancora più severa nei casi più gravi: "Nei casi di violenza di genere o sequestro di persona con conseguente morte della vittima", la pena "potrà raggiungere i 60 anni di reclusione", aggiunge la nota.

A sottolineare la portata della riforma è stato il presidente del Parlamento, Tomás Zambrano: "Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve sapere chiaramente che, se le toglie la vita, dovrà affrontare tutta la forza della legge".

Secondo i dati più recenti, l’Honduras continua a detenere il primato regionale per tasso di femminicidi tra i 17 Paesi dell’America Latina e dei Caraibi monitorati dalla Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepalc), con 4,3 casi ogni 100 mila abitanti. Nel 2025, l’Osservatorio sulla violenza dell’Università nazionale autonoma dell’Honduras ha registrato 262 femminicidi nel Paese centroamericano.