Il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, ha pronunciato un accorato discorso in occasione della festa dei santi patroni Felice e Paolino, richiamando con forza la comunità a non rimanere indifferente di fronte alle molteplici sofferenze che affliggono il mondo contemporaneo. L'intervento, molto atteso, si è tenuto a Nola, nella provincia di Napoli, durante le solenni celebrazioni religiose che ogni anno vedono la partecipazione di un vasto numero di fedeli e delle principali autorità locali.

Nel suo messaggio centrale, monsignor Marino ha affermato con chiarezza: “Non possiamo tacere di fronte al dolore del mondo”.

Il presule ha voluto mettere in evidenza l'essenziale ruolo della comunità cristiana nell'accogliere, sostenere e accompagnare coloro che si trovano a vivere situazioni di profondo disagio e sofferenza. Ha quindi lanciato un pressante invito a una maggiore solidarietà e a un'attenzione più profonda verso i più deboli e vulnerabili. Il vescovo ha inoltre sottolineato l'importanza cruciale della testimonianza cristiana in un'epoca complessa e spesso dolorosa, segnata da conflitti diffusi, crescenti povertà e persistenti ingiustizie sociali.

L'appello alla responsabilità collettiva e all'impegno

Durante la suggestiva cerimonia, il vescovo ha rivolto un sentito appello a tutti i presenti, esortandoli a impegnarsi attivamente e con determinazione nella promozione della pace e della giustizia.

Questo impegno, ha specificato, deve concretizzarsi sia a livello locale, all'interno delle proprie comunità, sia su scala globale, per affrontare le grandi sfide dell'umanità. “Non possiamo rimanere in silenzio davanti alle ferite dell'umanità”, ha ribadito monsignor Marino, evidenziando il valore inestimabile della preghiera come motore di cambiamento e dell'impegno concreto come strumento per la costruzione del bene comune.

Le celebrazioni dedicate ai santi patroni Felice e Paolino rappresentano, per la città di Nola, un momento di profonda spiritualità e riflessione. Ogni anno, la comunità si stringe attorno alle figure dei suoi protettori per meditare sui valori intramontabili della fede e della solidarietà.

L'intervento del vescovo si inserisce perfettamente in questo contesto tradizionale, ma con uno sguardo rivolto al presente, richiamando l'attenzione sulle sfide urgenti che la società contemporanea è chiamata ad affrontare con coraggio e determinazione.

La Diocesi di Nola: un punto di riferimento sul territorio

La Diocesi di Nola, sotto la guida illuminata di monsignor Francesco Marino, si estende su un vasto territorio che include numerosi comuni dell'area metropolitana di Napoli. L'istituzione svolge un'intensa e capillare attività pastorale e sociale, ponendosi come un vero e proprio punto di riferimento per la popolazione. La diocesi è attivamente impegnata in diversi progetti di assistenza rivolti alle persone in difficoltà, nella promozione di una robusta cultura della legalità e nel sostegno concreto alle famiglie che necessitano di aiuto.

La festa dei santi patroni costituisce uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dalla comunità locale, che riconosce nella figura del vescovo non solo un'autorevole guida spirituale, ma anche un importante riferimento sociale. L'attenzione costante ai temi della solidarietà e della giustizia sociale, ribadita con forza da monsignor Marino nel suo significativo discorso, conferma la ferma volontà della diocesi di essere una presenza viva e attiva sul territorio, pronta a rispondere con prontezza alle esigenze della popolazione e a promuovere instancabilmente i valori fondamentali dell'accoglienza e della responsabilità collettiva.