Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio del 21 giugno 2026 a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Il rogo ha interessato l’area adiacente allo stabilimento CGM, azienda specializzata nella produzione di caschi e componentistica per motociclisti. L’allarme è scattato poco dopo le 14:30, quando alcune pedane contenenti materiale altamente infiammabile, destinate alla logistica e presenti nelle immediate vicinanze del capannone industriale, hanno preso fuoco.

Le fiamme, alimentate dal materiale combustibile, hanno generato imponenti colonne di fumo nero, visibili anche a notevole distanza, destando preoccupazione nella zona.

Fortunatamente, al momento dell’incendio, la fabbrica risultava chiusa e, grazie alla pronta reazione, non si sono registrati danni a persone né allo stabilimento stesso, che è rimasto indenne.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e massiccio. Tre squadre e tre autobotti, provenienti dai distaccamenti di Caserta e Aversa, sono giunte rapidamente sul posto. Dopo circa tre ore di intenso lavoro, i pompieri sono riusciti a domare il rogo, che è stato considerato quasi completamente spento, e a mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’evento.

Indagini in corso: l'ipotesi dolosa

Le autorità competenti hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire le cause e l’origine dell’incendio.

Gli investigatori stanno valutando con particolare attenzione l’ipotesi di una natura dolosa, considerando sia il punto di innesco delle fiamme sia la tipologia del materiale coinvolto nel rogo. Al momento, non sono emersi elementi che possano ricondurre l’incendio a problematiche tecniche o a incidenti interni alla fabbrica, che, come detto, era chiusa al momento dei fatti.

La celerità e l’efficacia dell’intervento dei soccorsi sono state cruciali per evitare che le fiamme si propagassero all’interno dello stabilimento produttivo. Questo ha permesso di limitare i danni esclusivamente all’area esterna, scongiurando conseguenze ben più gravi per le strutture industriali e per la sicurezza della popolazione locale.

Sicurezza industriale e prevenzione dei rischi

La presenza di materiale infiammabile nelle aree di logistica industriale, come nel caso delle pedane coinvolte nell’incendio di Gricignano d’Aversa, rappresenta un elemento di rischio costante. Tali aree sono soggette a monitoraggio da parte delle autorità competenti, anche attraverso controlli periodici e l’implementazione di specifici piani di emergenza. Le indagini in corso dovranno ora stabilire con precisione se tutte le normative di sicurezza siano state rispettate e se vi siano eventuali responsabilità da parte di terzi nell’innesco del rogo che ha interessato la zona.