Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 3 giugno 2026 a Battipaglia, in provincia di Salerno. L'evento, avvenuto lungo la strada provinciale Aversana, precisamente in via Spineta, ha visto il ribaltamento di un camion frigorifero che, al momento del sinistro, viaggiava vuoto. Le cause esatte che hanno condotto a questo drammatico capovolgimento del mezzo pesante sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Le drammatiche conseguenze del sinistro

L'impatto è stato purtroppo fatale per un uomo di ventinove anni, che si trovava a bordo del camion in qualità di passeggero e ha perso la vita sul colpo.

Il conducente del mezzo pesante, un quarantanovenne, ha riportato ferite ed è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le necessarie cure. Al momento, non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle sue condizioni di salute, ma l'intervento dei soccorritori è stato tempestivo e cruciale.

Sul luogo dell'incidente è stata attivata una complessa macchina dei soccorsi. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, provenienti sia dalla sede centrale di Salerno che dal distaccamento di Eboli, supportate da un'autogru per la rimozione e la messa in sicurezza del mezzo ribaltato. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono state coordinate in sinergia con gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia e la Polizia Stradale.

Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento, che dai primi riscontri risulterebbe essere un incidente di natura autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

La sicurezza stradale in via Spineta

Via Spineta, teatro di questo tragico evento, rappresenta una delle arterie principali che collegano la zona litoranea di Battipaglia. Questa strada è purtroppo nota per essere frequentemente scenario di incidenti stradali, come testimoniano recenti episodi che hanno coinvolto diversi veicoli e motocicli nella medesima area. Le forze dell'ordine locali sono costantemente impegnate in questa zona per effettuare rilievi e garantire la sicurezza della circolazione, cercando di prevenire ulteriori sinistri e tutelare gli utenti della strada.

Le autorità preposte continuano a mantenere un'attenta sorveglianza sulla viabilità della strada provinciale Aversana e delle vie limitrofe. Una particolare attenzione è rivolta ai tratti considerati a maggiore rischio, con l'obiettivo di implementare misure che possano migliorare significativamente la sicurezza per tutti gli utenti della strada e ridurre la frequenza di eventi così drammatici.