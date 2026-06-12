Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 12 giugno 2026 nel territorio comunale di Nocera Terinese in Provincia di Catanzaro, lungo viale Stazione, coinvolgendo una moto e un’auto. Il centauro, rimasto ferito gravemente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto. La conducente dell’auto, incinta, ha riportato solo contusioni lievi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Gravissimo incidente a Nocera Terinese: morto un motociclista

L'incidente stradale è avvenuto in pieno centro abitato, lungo la trafficata viale Stazione, per cause ancora in fase di accertamento.

La moto e l’auto coinvolte si sono scontrate in un impatto violento. Il centauro ha riportato ferite subito giudicate gravi dai soccorritori. Trasportato immediatamente presso il vicino ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, per lui non c'è stato nulla da fare, l’uomo è deceduto. L’incidente stradale ha provocato momenti di forte tensione tra i passanti presenti sul luogo dello scontro.

Conducente dell’auto incinta, lievi ferite: dinamica sotto indagine

La donna alla guida dell’auto, tra l'altro incinta, ha subito solo contusioni e non è in pericolo di vita. Le autorità stanno cercando ora di ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto per appurare le eventuali responsabilità.

Testimoni oculari e immagini di telecamere di sicurezza sono al vaglio dei Carabinieri per capire le cause dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. La priorità rimane chiarire ogni dettaglio per evitare simili tragedie in futuro.

Intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri: viabilità gestita e area messa in sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e i Carabinieri della stazione locale. I soccorritori hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità per consentire le operazioni di emergenza. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per l’indagine, coordinando le attività di soccorso e garantendo la sicurezza di chi transitava lungo viale Stazione.