Un grave episodio di violenza si è verificato il 25 giugno 2026 presso il pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Un infermiere in servizio è stato vittima di un'aggressione da parte di un paziente, un evento che ha nuovamente acceso i riflettori sulla sicurezza del personale sanitario nelle strutture ospedaliere. L'episodio ha causato all'operatore lesioni che richiederanno una prognosi di ventuno giorni.

La dinamica dei fatti ha avuto inizio mentre il paziente, ricoverato per un dolore toracico e in fase di osservazione, stava effettuando una videochiamata.

Durante la conversazione, il paziente stava riprendendo con il proprio dispositivo mobile il personale sanitario presente nel reparto. L'infermiere, agendo in conformità con i regolamenti interni dell'ospedale, i quali mirano a tutelare la privacy sia degli operatori che degli altri utenti, ha richiesto al paziente di interrompere la registrazione.

Tale richiesta, volta a garantire il rispetto delle norme sulla riservatezza, ha scatenato una reazione inaspettata e violenta. Il paziente avrebbe inseguito l'infermiere all'interno del pronto soccorso e lo avrebbe poi colpito con uno schiaffo al volto. A seguito dell'aggressione, l'operatore ha ricevuto le necessarie cure mediche e gli è stata assegnata una prognosi di ventuno giorni per le lesioni riportate.

Successivamente, l'infermiere ha sporto denuncia presso le autorità di polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e valutare le responsabilità.

La tutela del personale sanitario e il contesto ospedaliero

L'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” ha prontamente segnalato l'accaduto attraverso la propria pagina Facebook, evidenziando ancora una volta la crescente e preoccupante problematica delle aggressioni al personale sanitario. L'episodio sottolinea l'importanza cruciale del rispetto delle normative sulla privacy all'interno degli ambienti ospedalieri, non solo per i pazienti ma anche per coloro che quotidianamente si dedicano all'assistenza. La tutela di medici e infermieri è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sereno, indispensabile per l'erogazione di cure efficaci.

Il pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli rappresenta una delle principali e più attive strutture sanitarie della città. Essendo parte integrante dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, l'ospedale svolge un ruolo cruciale nell'assistenza d'urgenza, servendo un vasto bacino di utenza. Operativo ventiquattro ore su ventiquattro, il pronto soccorso gestisce ogni anno un numero elevato di accessi per emergenze di varia natura, confermando la sua centralità nel sistema sanitario partenopeo e l'importanza di garantire la sicurezza di chi vi opera.