Un terremoto ha scosso Caracas, in Venezuela, riportando alla mente il dramma del sisma dell'Irpinia del 1980 per la madre di Fioravante De Simone. Il giornalista sportivo 46enne, originario della provincia di Avellino, ha raccontato i momenti di paura vissuti nella capitale venezuelana il 25 giugno 2026. Sua madre, Giovanna, ha rivissuto il trauma di un evento sismico che, a distanza di decenni, rimane un ricordo ancora molto presente nella memoria familiare.

De Simone ha descritto la sequenza degli eventi: gli alert sul cellulare, le forti oscillazioni che hanno fatto tremare l'edificio, e la successiva fuga dal suo undicesimo piano.

Insieme alla madre e ad altri vicini, sono rimasti all'aperto per circa quattro ore, in attesa che la situazione si stabilizzasse, prima di poter rientrare nelle proprie abitazioni. L'esperienza ha riacceso paure e ricordi legati a precedenti eventi sismici vissuti in Italia, trasformando la scossa in un vero e proprio déjà-vu del terremoto che colpì l'Irpinia.

Interventi e solidarietà per il Venezuela

In risposta alla grave situazione, il 25 giugno 2026 il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che l’Italia chiederà all’Unione Europea di attivare il meccanismo di protezione civile. L'obiettivo è coordinare e finanziare gli interventi di emergenza in Venezuela, colpito da due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5.

Tajani ha espresso profonda solidarietà alla presidente ad interim Delcy Rodríguez e al popolo venezuelano, confermando che lo Stato di La Guaira è stato il più colpito, ma si registrano vittime anche in altre località. Le due scosse sismiche hanno causato almeno 32 morti e oltre 700 feriti, mentre la valutazione dei danni materiali è ancora in corso.

L’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri, in stretta collaborazione con l’ambasciata e il consolato generale a Caracas, è pienamente operativa. Il suo compito è verificare la sicurezza dei cittadini italiani residenti nel Paese e fornire ogni necessaria assistenza. Il ministro Tajani ha ribadito l'impegno dell'Italia, dichiarando che saranno messi in atto tutti gli strumenti necessari per aiutare la popolazione venezuelana, inclusa la numerosa e radicata comunità italo-venezuelana presente sul territorio.