L'avvocato Alessandra Ballerini, che rappresenta legalmente la famiglia di Giulio Regeni, ha rilasciato una dichiarazione di forte impatto, affermando che i familiari del ricercatore italiano «hanno lottato a mani nude contro il regime egiziano». Questa affermazione è stata pronunciata durante la sua deposizione, un momento cruciale tenutosi nell'aula bunker di Rebibbia a Roma. La testimonianza si inserisce nel più ampio contesto del processo volto a fare luce sulla tragica morte del ricercatore italiano, un caso che ha scosso profondamente l'opinione pubblica e le istituzioni.

La testimonianza in aula

Nel corso della sua articolata testimonianza, l'avvocato Ballerini ha ribadito con forza che la famiglia Regeni «non ha mai smesso di cercare la verità». Ha evidenziato come il loro impegno sia stato instancabile e costante, nonostante le innumerevoli e significative difficoltà incontrate nel corso degli anni. La deposizione ha messo in luce la strenua battaglia condotta dai familiari, i quali sono stati costretti a confrontarsi con un sistema che ha sistematicamente ostacolato le indagini e la ricerca di giustizia per Giulio Regeni. Questa lotta è stata descritta come un'azione «a mani nude», a sottolineare la disparità di forze e la determinazione puramente umana di fronte a ostacoli imponenti e complessi.

Il contesto del processo

Il processo in questione si sta svolgendo nella capitale italiana, Roma, e verte sulla drammatica vicenda della morte di Giulio Regeni. Il giovane, un brillante ricercatore italiano, fu ritrovato senza vita in Egitto in circostanze ancora da chiarire completamente. La famiglia Regeni, strenuamente rappresentata dall'avvocato Ballerini, continua a invocare con fermezza verità e giustizia per quanto accaduto al proprio congiunto. La complessità e la gravità della vicenda hanno generato un ampio dibattito pubblico e istituzionale, che ha travalicato i confini nazionali, coinvolgendo sia l'Italia che la comunità internazionale. Questo caso è diventato un simbolo della lotta per i diritti umani e la trasparenza.

La significativa testimonianza di Alessandra Ballerini si colloca all'interno di un percorso giudiziario complesso e articolato. In questo contesto, la famiglia Regeni riveste il ruolo di parte civile, un ruolo che le consente di battersi attivamente per il pieno riconoscimento delle responsabilità nella tragica morte del giovane ricercatore. La loro perseveranza è un elemento centrale di questa lunga e difficile ricerca di chiarezza e riparazione, un impegno che prosegue senza sosta per onorare la memoria di Giulio e ottenere le risposte attese dalla giustizia.