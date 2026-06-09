Gli avvocati Francesco Di Deco e Francesco Petruzzi, legali dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, hanno contestato la dichiarazione dei difensori dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Questi si erano detti all’oscuro dei procedimenti giudiziari che vedono Sangiuliano indagato. I legali di Boccia hanno definito “inverosimile” tale affermazione, replicando alle dichiarazioni dei difensori di Sangiuliano che avevano negato di conoscere tre procedimenti in cui Boccia è parte offesa. L’imprenditrice, tramite i suoi avvocati, ha voluto evidenziare una percezione di disparità nel trattamento delle notizie, citando “due pesi e due misure”.

Chiusa indagine sulla tesi di Boccia

La Procura di Napoli ha chiuso l’indagine sull’autenticità della laurea conseguita da Maria Rosaria Boccia presso l’Università Telematica Pegaso. L’imprenditrice, nota per il caso che ha coinvolto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, è accusata di due ipotesi di falso. La sua tesi di laurea in Economia e Management, presentata nel 2023, sarebbe stata copiata per il 91%, di cui il 70% da una tesi discussa alla Luiss di Roma nel 2018. La seconda accusa riguarda la "Dichiarazione di Originalità della Tesi" inviata all’ateneo.

Prossimi passi e difesa

Nonostante la chiusura delle indagini preliminari, Maria Rosaria Boccia non ha ancora ricevuto notifica formale, come dichiarato dai suoi avvocati.

I legali hanno precisato che la conclusione dell’indagine non costituisce un’affermazione di responsabilità né pregiudica future decisioni giudiziarie, rendendo impossibile qualsiasi valutazione nel merito senza l’esame degli atti.

La Procura ha concesso a Maria Rosaria Boccia venti giorni per presentare memorie difensive o richiedere un interrogatorio, prima di un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. I difensori hanno espresso preoccupazione per la diffusione di informazioni sui procedimenti prima che gli atti siano formalmente noti alle parti, annunciando azioni per tutelare l’immagine e i diritti della loro assistita.