Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato il 25 giugno 2026 disposizioni contro il caldo. Le misure riguardano la verifica delle fontanine pubbliche e il rafforzamento dell’assistenza ai senza fissa dimora.

Abc Napoli, gestore del servizio idrico, è stata incaricata di verificare tutte le fontanine comunali. Nonostante l'incremento di oltre il 25% (con funzionamento passato dal 70% all’80%), circa venti restano chiuse, ma il sindaco ne ha garantito la rapida riapertura.

Assistenza ai senza fissa dimora

Il Comune ha intensificato servizi sociali e unità di strada per assistere i senza fissa dimora, invitando i clochard a usare docce pubbliche e dormitori, essenziali per ristoro e tutela sanitaria.

Manfredi ha evidenziato una criticità: molti senza fissa dimora, specie irregolari, temono i presidi pubblici, rendendo cruciale incentivarne l’utilizzo.

Il ruolo di Abc e delle fontanine

Abc Napoli, azienda speciale del Comune, gestisce il servizio idrico integrato, distribuendo acqua potabile e curando le fontanine pubbliche. Risorsa importante per la cittadinanza, specie con alte temperature, il loro aumento e miglioramento garantiscono accesso all’acqua anche ai più vulnerabili.

Strategia per la tutela sociale

L’attenzione del Comune ai senza fissa dimora si inserisce in una strategia di supporto multiservizio. Le unità di strada, con i servizi sociali, monitorano e assistono, fornendo informazioni e accompagnamento a docce e dormitori. Mirano a ridurre i rischi del caldo e a garantire sicurezza e salute per i più fragili.