Sono 72.461 i candidati che si preparano ad affrontare l'esame di maturità in Campania nel 2026. Questo numero segna una diminuzione del 4,2% rispetto all'anno precedente, il 2025, quando gli studenti ammessi furono complessivamente 75.654, oltre tremila in più. I dati, che includono sia le scuole statali che quelle paritarie presenti sul territorio regionale, provengono direttamente dal Ministero dell'Istruzione.

I numeri per provincia e le commissioni d'esame

L'avvio degli esami è fissato per giovedì 18 giugno, con la tradizionale prova di italiano.

La distribuzione dei candidati sul territorio campano vede 4.212 studenti nella provincia di Avellino, 2.837 in quella di Benevento, 11.657 nella provincia di Caserta, 36.872 nella provincia di Napoli e 16.883 in quella di Salerno. A livello regionale, sono state costituite 1.820 commissioni d'esame. Il totale dei 72.461 candidati si compone di 71.168 studenti interni e 1.293 esterni. La percentuale di ammessi agli esami in Campania si attesta al 97%, mentre il 3% degli studenti non ha ottenuto l'ammissione.

Le prove orali: sorteggio, struttura e date chiave

Un momento cruciale per l'organizzazione dei colloqui orali sarà il sorteggio della lettera dell'alfabeto, in programma martedì durante le riunioni plenarie delle commissioni.

Questa estrazione stabilirà l'ordine di svolgimento degli orali, partendo dalla lettera sorteggiata e proseguendo in ordine alfabetico. Gli studenti potranno successivamente consultare il registro elettronico per conoscere la data esatta della propria convocazione. Il colloquio finale, che può contribuire al punteggio complessivo con un massimo di 20 punti, avrà una durata variabile tra i 40 e i 60 minuti.

Tra le principali novità di quest'anno, la prova orale coinvolgerà quattro discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'italiano e la materia della seconda prova scritta rimangono punti fermi, mentre le altre due vengono stabilite di volta in volta. È importante sottolineare che la partecipazione al colloquio è diventata indispensabile per il conseguimento del diploma.

Il calendario dell'Esame di Stato prevede l'inizio giovedì 18 giugno alle ore 8:30 con il tema di italiano. Seguirà venerdì 19 giugno la seconda prova, specifica per ciascun percorso di studi. I primi colloqui orali dovrebbero prendere il via da lunedì 22 giugno, con un limite massimo di cinque candidati al giorno. Le prove orali potranno estendersi fino alla metà di luglio, in base ai tempi di correzione degli scritti che saranno definiti dalle singole commissioni.