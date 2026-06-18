La prima prova scritta dell'esame di Maturità 2026 ha coinvolto, il 18 giugno, oltre 526.000 studenti in tutta Italia. Le tracce proposte hanno spaziato tra la letteratura, i temi di attualità e i riferimenti storici, offrendo ai candidati un'ampia gamma di spunti per la loro elaborazione testuale e la dimostrazione delle competenze acquisite durante il percorso scolastico.

Le proposte per l'analisi e il testo argomentativo

Le opzioni per l'analisi del testo hanno incluso un estratto significativo da "Il mestiere di vivere" di Cesare Pavese, invitando gli studenti a confrontarsi con la prosa e la riflessione intima dell'autore, un classico della letteratura italiana.

Per la tipologia del testo argomentativo, sono state presentate diverse opportunità di approfondimento. Una traccia ha preso spunto da un articolo del giornalista Mario Calabresi, focalizzandosi sui concetti di memoria e sul ruolo cruciale della scuola nella formazione delle nuove generazioni, temi di grande rilevanza sociale. Un'ulteriore proposta ha esplorato il pensiero del musicologo Hans Husmann, stimolando una riflessione approfondita sul valore e l'impatto della musica nella società contemporanea. Non è mancata una traccia di carattere scientifico, che ha visto protagonista il giornalista Piero Bianucci, con un testo dedicato al complesso rapporto tra scienza e tecnologia e le loro implicazioni nel mondo moderno.

La traccia storica: la Costituente e i suoi valori

Nell'ambito delle proposte di carattere storico, un'attenzione particolare è stata dedicata alla Costituente. Questa traccia ha offerto agli studenti l'occasione di analizzare a fondo il contesto storico, i principi fondanti e i valori intrinseci che hanno guidato la nascita della Costituzione italiana, un pilastro fondamentale della nostra democrazia. Le prove, iniziate puntualmente alle ore 8:30 in tutte le scuole, hanno visto la partecipazione simultanea di candidati provenienti da tutte le tipologie di istituti: licei, istituti tecnici e professionali, sottolineando l'universalità e l'importanza dell'esame di Stato.

Il ruolo centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito

L'organizzazione e la gestione dell'intera sessione dell'esame di Stato sono affidate al Ministero dell'Istruzione e del Merito. È il Ministero a definire annualmente le modalità di svolgimento delle prove, a selezionare le tracce proposte agli studenti e a nominare le commissioni d'esame. Questo appuntamento rappresenta il culmine del percorso formativo della scuola secondaria di secondo grado, articolandosi in due prove scritte e un successivo colloquio orale, momenti fondamentali per la valutazione finale delle competenze e delle conoscenze acquisite dagli studenti.