Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha dichiarato con fermezza che «né lo Stato né don Maurizio Patriciello si faranno intimidire», a seguito delle recenti minacce rivolte al parroco di Caivano. Questa decisa presa di posizione è avvenuta durante una visita alla parrocchia di San Paolo Apostolo, dove don Patriciello svolge la sua attività pastorale. L'incontro ha avuto lo scopo di esprimere la vicinanza delle istituzioni al sacerdote, con il prefetto che ha sottolineato la costante presenza dello Stato: «lo Stato c'è, è presente e non si farà intimidire».

Le nuove minacce subite da don Maurizio Patriciello hanno suscitato l'attenzione delle autorità e della comunità locale.

Il sostegno istituzionale e l'impegno per la legalità

Durante l'incontro, il prefetto di Bari ha ribadito che «né lo Stato né don Patriciello si faranno intimidire». La visita ha testimoniato il sostegno incondizionato delle istituzioni al parroco, figura nota per il suo instancabile impegno contro la criminalità organizzata e per la promozione della legalità a Caivano. Alla visita hanno partecipato rappresentanti delle forze dell'ordine e della comunità locale. Il prefetto ha inoltre evidenziato come «lo Stato è vicino a chi ogni giorno si batte per la legalità e la sicurezza dei cittadini».

Il ruolo di don Patriciello a Caivano

La parrocchia di San Paolo Apostolo, situata a Caivano, comune della provincia di Napoli, è spesso al centro dell'attenzione per episodi legati alla criminalità. In questo contesto, don Maurizio Patriciello si distingue per la sua attività di contrasto alle organizzazioni criminali e per il suo profondo impegno sociale a favore dei giovani e delle famiglie del territorio. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in quanto rappresentante del governo locale, coordina l'attività delle forze di polizia con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità nell'intera provincia di Napoli.