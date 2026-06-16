Sono 72.461 i candidati che si preparano ad affrontare gli esami di maturità in Campania nel 2026. Questo numero, che include sia gli studenti delle scuole statali che quelli delle paritarie, segna una diminuzione del 4,2% rispetto all'anno precedente, il 2025, quando gli ammessi furono 75.654, ovvero oltre tremila studenti in più.

Le prove avranno inizio ufficialmente giovedì 18 giugno con la tradizionale prova di italiano. Analizzando la distribuzione territoriale, la provincia di Napoli si conferma quella con il maggior numero di maturandi, con 36.872 studenti.

Seguono Salerno con 16.883 candidati, Caserta con 11.657, Avellino con 4.212 e Benevento con 2.837.

A livello regionale, il totale dei 72.461 candidati è composto da 71.168 studenti interni e 1.293 esterni. La percentuale di ammessi agli esami in Campania si attesta su un elevato 97%, mentre solo il 3% degli studenti non ha ottenuto l'ammissione alle prove finali.

Organizzazione delle commissioni d'esame

Per gestire l'imponente numero di candidati, sono state costituite 1.820 commissioni d'esame in tutta la Campania. Ogni commissione è composta da cinque membri: due commissari esterni, due interni e un presidente, anch'esso esterno. A ciascuna di queste commissioni è affidata la valutazione di due classi, garantendo così un'organizzazione capillare e strutturata per lo svolgimento degli esami.

Le novità dell'esame orale e le regole per i candidati

La sessione di maturità 2026 introduce alcune importanti novità, in particolare per quanto riguarda il colloquio orale. Quest'anno, l'esame verterà su quattro materie fisse, i cui argomenti sono stati precedentemente stabiliti a livello ministeriale. Una delle modifiche più significative riguarda la condotta durante la prova: non sarà più tollerata la "scena muta". A differenza dell'edizione precedente, dove si erano registrati episodi di silenzio in segno di protesta, chiunque si rifiuterà di profferire parola davanti alla commissione esaminatrice sarà considerato automaticamente bocciato. Le commissioni si insedieranno nelle rispettive sedi due giorni prima dell'avvio delle prove scritte, per definire gli ultimi dettagli organizzativi.