Una tragedia ha scosso la comunità di Moschiano, in provincia di Avellino, dove un bambino di appena dieci anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il drammatico evento si è verificato nel primo pomeriggio del 22 giugno 2026, lungo la strada provinciale che congiunge Moschiano a Lauro, un percorso noto per i suoi tornanti.

Il piccolo, alla guida di una moto minicross, stava percorrendo la strada precedendo l'auto del padre. In un tratto caratterizzato da una curva stretta, si è scontrato violentemente con una Jeep. A bordo del veicolo più grande viaggiavano quattro persone, incluso il conducente, un 28enne residente a Caserta.

La dinamica dell'incidente e i soccorsi immediati

L'impatto tra la minicross e la Jeep è stato di una violenza devastante. Nonostante il bambino indossasse regolarmente il casco protettivo, la forza dell'urto lo ha sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dello scontro. Il padre, che seguiva il figlio a bordo della propria auto, è stato tra i primi a raggiungere il luogo dell'incidente, prestando i primi soccorsi insieme agli occupanti della Jeep, visibilmente scossi dall'accaduto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente e a lungo di rianimare il bambino, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano. Anche l'eliambulanza, allertata per un eventuale trasferimento d'urgenza presso l'ospedale Moscati di Avellino, non ha potuto far altro che constatare il decesso del minore.

La salma del bambino è stata successivamente sequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa degli accertamenti necessari a chiarire la dinamica esatta dell'incidente.

Le indagini e l'esito dei test sul conducente

Le autorità competenti hanno avviato un'indagine approfondita per ricostruire le cause esatte che hanno portato a questo tragico scontro. Nell'ambito delle procedure di rito, il 28enne di Caserta alla guida della Jeep è stato sottoposto a test farmacologici. Gli esiti di tali accertamenti hanno dato esito negativo, escludendo quindi l'influenza di sostanze stupefacenti o alcol al momento dell'incidente.

Il tratto di strada provinciale dove si è verificato il sinistro, che collega Moschiano a Lauro, è noto per la presenza di tornanti e rappresenta un'arteria di traffico locale, spesso frequentata non solo da residenti ma anche da appassionati di motocross. Le indagini proseguono per determinare ogni dettaglio utile a fare piena luce su questa dolorosa vicenda che ha strappato una giovane vita.