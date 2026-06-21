Un grave episodio di violenza si è verificato la scorsa notte a Napoli, dove un cittadino algerino di 53 anni è stato accoltellato nel corso di un tentativo di rapina. L'aggressione è avvenuta in via Conforti, una strada situata strategicamente a pochi passi dalla centralissima Piazza Garibaldi, uno dei principali snodi urbani del capoluogo campano. La vittima è stata affrontata da un gruppo di giovani malviventi che hanno tentato di sottrargli il borsello, degenerando poi in un atto di violenza.

La dinamica dell'aggressione e le condizioni del ferito

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, un cittadino algerino di 53 anni, è stato colpito alla spalla destra con un coltello. L'aggressione è avvenuta dopo che la vittima si era rifiutata di consegnare il proprio borsello ai rapinatori. Nonostante la ferita subita, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Immediatamente dopo l'accaduto, è stato prontamente soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Pellegrini, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie per la lesione.

Le indagini preliminari, condotte dai carabinieri della stazione Stella, hanno rivelato che, nonostante la resistenza opposta dalla vittima, i malviventi sono riusciti comunque a sottrarre il borsello prima di darsi alla fuga.

Questo dettaglio evidenzia la determinazione del gruppo di giovani aggressori, che si sono dileguati rapidamente dopo aver commesso il reato.

Le indagini in corso e il contesto urbano dell'episodio

Le forze dell'ordine hanno avviato un'approfondita attività investigativa per chiarire ogni aspetto della dinamica dei fatti e per identificare i responsabili dell'aggressione. La zona di via Conforti, teatro dell'episodio, è nota per la sua vicinanza a Piazza Garibaldi, un'area caratterizzata da un intenso e costante passaggio di persone, dalla presenza di numerosi esercizi commerciali e da importanti collegamenti di trasporto pubblico. Questa densità di attività e di flussi umani rende l'area particolarmente sensibile a fenomeni di microcriminalità.

L'ospedale Pellegrini, dove il cittadino algerino è stato ricoverato, rappresenta uno dei principali presidi sanitari del centro cittadino, fornendo servizi di pronto soccorso attivi ventiquattro ore su ventiquattro e garantendo assistenza medica essenziale per la comunità. Le indagini proseguono senza sosta, con l'obiettivo di raccogliere ulteriori elementi utili all'identificazione del gruppo di giovani coinvolti nella rapina e per ricostruire con la massima precisione tutte le fasi dell'aggressione subita.