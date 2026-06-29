La sera del 29 giugno 2026, la Polizia di Stato è intervenuta in piazzetta Montesanto, nel centro di Napoli, vicino alla stazione della Ferrovia Cumana. L'intervento è scattato intorno alle 19:30, a seguito di numerose segnalazioni telefoniche che indicavano esplosioni di colpi d’arma da fuoco. Tuttavia, sul posto, gli agenti non hanno trovato alcuna traccia di sparatoria né bossoli a terra. La Squadra Mobile ha avviato le indagini per chiarire la natura e l'origine delle segnalazioni.

Le "stese" nei Quartieri Spagnoli: una preoccupante escalation

L'episodio di Montesanto si inserisce in un contesto di crescente tensione nel centro storico di Napoli. Negli ultimi giorni, infatti, si sono susseguite segnalazioni di sparatorie, note come "stese", concentrate in particolare nei Quartieri Spagnoli e nel Pallonetto di Santa Lucia. Finora, sono state registrate quattro "stese" in queste aree. L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via Portamedina. Intorno all’una, numerosi residenti hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver udito diversi colpi d’arma da fuoco. Gli agenti hanno poi rinvenuto e sequestrato cinque bossoli nella vicina via Montesanto.

È importante sottolineare che, in nessuno di questi episodi, si sono registrati feriti, elemento chiave per le indagini in corso.

Modus operandi: azioni dimostrative e intimidazione

Le recenti azioni violente sono caratterizzate da un preciso modus operandi: i colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in aria, senza colpire persone o veicoli. Questa circostanza è confermata dall’assenza di feriti e di danni materiali alle auto parcheggiate. I primi accertamenti indicano che si tratti di azioni dimostrative, con una chiara finalità intimidatoria, volte a marcare il territorio e a inviare messaggi ai gruppi rivali. Gli investigatori ipotizzano che il commando fosse composto da almeno due persone a bordo di uno scooter, ma non escludono il coinvolgimento di altri complici.

Per la ricostruzione dettagliata degli eventi e l'identificazione dei responsabili, le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza già acquisite nella zona.

Indagini e lo scontro tra gruppi criminali emergenti

La polizia sta conducendo indagini approfondite su tutti questi episodi, che rientrano in un preoccupante quadro di tensione tra gruppi malavitosi locali. Le "stese" sono considerate dagli investigatori come parte di uno scontro in atto tra gruppi criminali emergenti che si contendono il controllo del territorio. Questa rivalità si manifesta con atti intimidatori nei Quartieri Spagnoli e nel Pallonetto di Santa Lucia. Le forze dell’ordine proseguono le operazioni per chiarire la dinamica esatta degli eventi e per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili, al fine di ripristinare la sicurezza e la tranquillità nel cuore di Napoli.