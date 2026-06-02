La questione del traffico cittadino a Napoli è tornata prepotentemente alla ribalta dopo un episodio che ha coinvolto direttamente un assessore comunale. L'alto rappresentante dell'amministrazione si è trovato bloccato in auto, sperimentando in prima persona le difficoltà che i tassisti napoletani segnalano quotidianamente. L'evento, verificatosi il 2 giugno 2026, ha visto protagonista l'assessore alla Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, mentre era a bordo di un taxi in compagnia di Ciro Langella, presidente della cooperativa Taxi Napoli.

L'assessore Cosenza è rimasto fermo nel traffico congestionato per oltre trenta minuti, lungo il tragitto che collega piazza Garibaldi a piazza Municipio. Questa esperienza, documentata anche da un video, è stata immediatamente utilizzata dai rappresentanti dei tassisti per sottolineare come la congestione stradale sia un ostacolo persistente e gravoso nello svolgimento del loro lavoro. Ciro Langella ha commentato l'accaduto con parole chiare: "Questa è la nostra quotidianità, ogni giorno affrontiamo queste difficoltà". L'assessore Cosenza, dopo aver vissuto in prima persona il disagio, ha riconosciuto la complessità della situazione e ha assicurato che il Comune è attivamente impegnato nella ricerca di soluzioni concrete per migliorare la viabilità urbana e ridurre i disagi per i tassisti e per tutti i cittadini che si muovono in città.

Il traffico: un problema strutturale per la mobilità

I rappresentanti della categoria dei tassisti hanno evidenziato come il traffico intenso e i conseguenti rallentamenti rappresentino un problema strutturale e costante, che incide negativamente sulla qualità del servizio offerto ai cittadini e sui tempi di percorrenza. L'episodio che ha coinvolto l'assessore Cosenza è stato considerato emblematico delle criticità quotidiane che la categoria professionale deve affrontare. I tassisti hanno ribadito con forza la necessità di interventi risolutivi e di un confronto continuo e costruttivo con l'amministrazione comunale, al fine di individuare e implementare soluzioni efficaci e durature per la gestione del traffico a Napoli.

L'impegno dell'Assessorato alla Mobilità

L'Assessorato alla Mobilità del Comune di Napoli detiene un ruolo cruciale nella pianificazione e gestione della viabilità urbana. Le sue competenze includono la promozione del trasporto pubblico e la regolamentazione dei servizi di trasporto, tra cui quello taxi. Tra le funzioni principali dell'ente vi sono l'organizzazione della rete stradale, l'attenta gestione dei flussi di traffico e l'adozione di misure mirate a migliorare la mobilità cittadina nel suo complesso. L'assessorato opera in stretta collaborazione con le diverse categorie professionali e con i cittadini, con l'obiettivo di affrontare e risolvere le criticità legate agli spostamenti urbani, garantendo una migliore fruibilità delle strade e dei servizi di trasporto per l'intera comunità.