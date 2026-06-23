Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha rafforzato significativamente la propria collaborazione con la Guardia di Finanza e la Banca d'Italia. Questa intesa strategica mira a intensificare le attività di contrasto al riciclaggio di denaro, un fenomeno che richiede un impegno congiunto e coordinato tra le diverse forze in campo. L'importante iniziativa è stata ufficialmente presentata a Napoli il 23 giugno 2026, durante un incontro di alto livello che ha riunito i principali rappresentanti delle istituzioni coinvolte e degli ordini professionali operanti sul territorio della Campania.

L'evento ha sottolineato l'importanza di una sinergia operativa per la tutela della legalità economica.

Sinergie Operative per un Contrasto Efficace

L'incontro, tenutosi nella prestigiosa sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, ha rappresentato un momento cruciale per definire le nuove sinergie operative tra il mondo professionale e le istituzioni preposte alla vigilanza. Nel corso dell'evento, sono stati dettagliatamente illustrati i nuovi strumenti operativi e le procedure condivise, specificamente ideati per rafforzare il ruolo proattivo dei commercialisti nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Questa rinnovata collaborazione è focalizzata su due pilastri fondamentali: il miglioramento dello scambio di informazioni tra le parti e l'implementazione di una formazione specialistica mirata per tutti gli iscritti.

L'obiettivo primario è rendere sempre più efficace e tempestiva l'individuazione delle operazioni sospette, un passaggio cruciale per bloccare i flussi finanziari illeciti.

Il Ruolo Strategico dei Commercialisti nella Prevenzione

Durante i lavori dell'incontro, è emerso con chiarezza il ruolo centrale che i commercialisti sono chiamati a ricoprire nell'intero sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio. La loro funzione si rivela determinante, in particolare, nella segnalazione di operazioni sospette, un'attività che deve avvenire in stretto coordinamento con la Guardia di Finanza e la Banca d'Italia. È stato enfaticamente sottolineato come la collaborazione tra la categoria professionale e le istituzioni rappresenti un elemento insostituibile per la salvaguardia della legalità economica, specialmente sul territorio campano, dove la vigilanza è costante.

È stato, infatti, specificamente evidenziato che «il contributo dei commercialisti è fondamentale per intercettare tempestivamente i tentativi di riciclaggio», agendo come una prima e indispensabile barriera contro le attività illecite.

Questa importante iniziativa si inserisce in un più ampio piano di sensibilizzazione e formazione, attentamente strutturato e rivolto a tutti gli iscritti agli ordini professionali. L'obiettivo primario di tale piano è garantire un aggiornamento costante e approfondito sulle normative vigenti e sulle best practice più efficaci in materia di antiriciclaggio. L'evento di Napoli, con la sua risonanza e la qualità dei partecipanti, costituisce un ulteriore e significativo passo avanti nella direzione di una maggiore integrazione e coesione tra i diversi attori che quotidianamente si impegnano con dedizione nel contrasto ai reati finanziari, rafforzando così la rete di protezione contro l'illegalità.