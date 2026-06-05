Un uomo di 29 anni, già disabile a seguito dell'amputazione di una gamba nel 2019 per un grave incidente stradale, è stato gambizzato alla gamba sinistra a Napoli. L'episodio, avvenuto una settimana fa, ha visto la vittima trasportata d'urgenza in ospedale, dove oggi affronterà un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvare l'arto colpito.

Le indagini della Polizia di Stato hanno rivelato che l'aggressione è stata scatenata da un "mi piace" apposto dal 29enne sul profilo social di una ragazza. Quest'ultima è fidanzata con un giovane che vanta vincoli di parentela con elementi della camorra.

Inizialmente, la vittima aveva dichiarato alle forze dell'ordine di essere stata ferita durante un tentativo di rapina per il suo orologio. Tuttavia, gli accertamenti, supportati dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire la vera dinamica e il reale movente.

La trappola e l'agguato

L'aggressore, che conosceva il 29enne, ha architettato un appuntamento telefonico con una scusa. All'incontro, si è presentato a bordo di uno scooter in compagnia di un altro giovane. Appena la vittima è scesa in strada, l'aggressore ha estratto una pistola e ha sparato un colpo alla gamba sinistra – quella ancora sana – per poi dileguarsi rapidamente. Prima della fuga, l'aggressore ha sottratto l'orologio al 29enne, oggetto che è stato poi restituito a seguito di una trattativa.

La verità sui fatti è stata successivamente confermata dalla stessa vittima, assistita dal suo legale, l'avvocato Francesco Petruzzi. Le verifiche della Polizia hanno definitivamente escluso la rapina come motivazione principale, ponendo in luce la connessione tra il gesto violento e l'attività del 29enne sui social media.

La Polizia di Stato ha svolto un ruolo cruciale nella ricostruzione degli eventi, utilizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per svelare la reale natura dell'aggressione. L'attività investigativa ha permesso di accertare che l'episodio non era una semplice rapina, ma una ritorsione mirata legata a dinamiche personali e al contesto criminale locale.