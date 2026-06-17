L'Ente Autonomo Volturno (EAV) ha ufficialmente comunicato il prolungamento delle corse della linea Cumana, una decisione mirata a facilitare gli spostamenti in occasione del concerto di Max Pezzali. L'evento, molto atteso, si terrà presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La misura, che prevede un'estensione significativa dell'orario di esercizio dei servizi ferroviari, sarà attiva per la serata di venerdì 19 giugno 2026, estendendosi anche ad altri importanti appuntamenti musicali previsti nel corso del mese.

Treni straordinari e orari prolungati per i concerti

Per garantire un agevole deflusso del numeroso pubblico atteso per l'esibizione di Max Pezzali, l'EAV ha predisposto l'introduzione di treni straordinari. Questi convogli aggiuntivi si sommeranno alle corse ordinarie, potenziando notevolmente l'offerta di trasporto pubblico. Il servizio sulla linea Cumana rimarrà operativo fino alle ore 2 di sabato 20 giugno, offrendo così ai partecipanti al concerto la possibilità di usufruire del trasporto ferroviario anche nelle ore successive alla conclusione dello spettacolo, contribuendo a una maggiore sicurezza e comodità nel rientro.

Estensione del servizio per tutti i grandi eventi musicali

La decisione di prolungare il servizio ferroviario sulla linea Cumana non è un'iniziativa isolata per il concerto di Max Pezzali.

L'Ente Autonomo Volturno ha infatti confermato che questa stessa logica di potenziamento sarà adottata anche in occasione degli altri eventi musicali di rilievo in programma allo Stadio Diego Armando Maradona durante il mese di giugno. Un precedente significativo è rappresentato dal concerto di Eros Ramazzotti, svoltosi il 13 giugno 2026, per il quale il servizio è stato similmente esteso fino alle ore 2 del giorno successivo. L'obiettivo primario di queste misure è favorire la massima mobilità e il rientro sereno per i numerosi spettatori che affolleranno l'impianto di Fuorigrotta per i grandi appuntamenti estivi.

Informazioni e orari delle corse supplementari

Per una pianificazione ottimale degli spostamenti, tutti i dettagli relativi agli orari delle corse supplementari e ai collegamenti ferroviari sono prontamente disponibili.

Gli utenti interessati possono consultare queste informazioni in modo semplice e diretto, accedendo alla sezione dedicata agli orari delle linee flegree sul sito ufficiale dell'EAV. È consigliabile verificare gli orari in anticipo per organizzare al meglio la propria partecipazione agli eventi.