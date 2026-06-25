Una nuova scossa di terremoto ha interessato l'area dei Campi Flegrei nelle prime ore del mattino. L'evento, di magnitudo 3.6, è stato registrato dai sismografi alle ore 4:17, con ipocentro a 3 chilometri di profondità e epicentro a soli 2 chilometri da Pozzuoli. Il sisma è stato chiaramente avvertito anche a Napoli, in particolare nei quartieri confinanti con l'area flegrea e ai piani alti. Al momento, non si segnalano danni a cose o persone, un dato rassicurante.

Questa scossa si inserisce in un contesto di attività tellurica, arrivando a distanza di appena ventiquattro ore da un sciame sismico nella stessa area.

L'evento di punta di tale sciame, verificatosi la notte precedente, aveva raggiunto una magnitudo di 3.0.

Dettagli della scossa e percezione

La scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4:17. Le rilevazioni hanno confermato ipocentro a 3 chilometri di profondità ed epicentro a circa 2 chilometri da Pozzuoli. La percezione dell'evento è stata diffusa: il sisma è stato avvertito in diverse zone, inclusa Napoli. I residenti dei piani più elevati e coloro che abitano nei quartieri che si affacciano sull'area flegrea hanno percepito in modo più marcato il tremore. Nonostante la chiara percezione, le autorità non hanno ricevuto segnalazioni di danni, né a strutture né a persone, confermando l'assenza di danni.

Il contesto dello sciame sismico precedente

L'attività sismica odierna segue uno sciame sismico del giorno precedente, la notte del 24 giugno. In quella circostanza, alle ore 3:02, era stato registrato un terremoto di magnitudo 3.0. Epicentro nell'area flegrea, a 3 chilometri di profondità, fu seguito da altre scosse minori. Anche per lo sciame del 24 giugno non si erano registrati danni. L'Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile del Comune di Pozzuoli hanno annunciato di seguire con attenzione l'evolversi della situazione. Hanno assicurato aggiornamenti costanti a conclusione del fenomeno, con monitoraggio costante sull'attività dei Campi Flegrei per la sicurezza e l'informazione.