Una tragedia sul lavoro ha colpito Napoli nel pomeriggio del 3 giugno 2026. Un uomo di 63 anni è deceduto in uno stabilimento industriale di via Fasano, nella zona orientale della città, dopo essere stato travolto da un automezzo pesante. L'incidente è avvenuto durante una manovra; nonostante i tentativi di soccorso, il decesso è avvenuto subito dopo l'impatto.

Le indagini e i primi accertamenti

Le autorità hanno avviato indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli per i primi accertamenti.

Parallelamente, l'ispettorato del lavoro ha avviato proprie verifiche per valutare il rispetto delle normative sulla sicurezza e individuare responsabilità.

L'appello della Cgil per la sicurezza sul lavoro

L'ennesimo incidente mortale ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei contesti lavorativi. Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania, ha commentato l'accaduto con preoccupazione, sottolineando come si tratti del "secondo incidente mortale in meno di 48 ore tra Napoli e l’area metropolitana". Ricci ha invocato un rafforzamento deciso di controlli e prevenzione, specialmente nelle attività complesse, e ha chiesto un rapido accertamento delle responsabilità. Ha inoltre evidenziato che la questione va oltre la verifica di violazioni normative (es.

mancata adozione di dispositivi di protezione individuale o assenza di adeguata formazione), richiedendo una "crescita culturale nel modo di fare imprenditoria" per garantire ambienti più sicuri. Il sindacato, ha assicurato Ricci, sarà al fianco delle famiglie colpite anche nel procedimento penale.

L'azione dell'Ispettorato del Lavoro

L'intervento dell'ispettorato del lavoro nelle indagini è cruciale. Questo ente pubblico svolge attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua missione è prevenire e reprimere le violazioni delle norme a tutela dei lavoratori, contribuendo a promuovere condizioni lavorative sicure e dignitose su tutto il territorio nazionale, anche tramite la collaborazione con altre autorità.