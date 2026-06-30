L'assemblea degli iscritti dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, riunita nella biblioteca "De Marsico" di Castel Capuano, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025, che aveva già ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

L'intervento della tesoriera

Nel corso della relazione, la consigliera tesoriere Loredana Capocelli ha sottolineato il percorso intrapreso dal Consiglio dell'Ordine.

"Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati prosegue il virtuoso percorso di risanamento dei conti, che è alla base del nostro mandato: l'approvazione dei colleghi rappresenta lo stimolo migliore a continuare su questa strada".

Le parole del presidente

Il presidente del Coa Napoli, Carmine Foreste, ha evidenziato il significato dell'approvazione del documento contabile.

"L'approvazione dell'assemblea è il risultato di un bilancio chiaro e trasparente. Abbiamo dato 'ordine' al nostro Ordine. Questo ci ha permesso di investire su nuove risorse ed iniziative, nonché di riorganizzare la macchina amministrativa grazie anche alle recenti assunzioni del personale. Affrontiamo così, con rinnovata fiducia, i prossimi obiettivi del nostro mandato".