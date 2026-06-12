Il Papa Leone XIV è partito dall'aeroporto Tenerife Norte–Los Rodeos il 12 giugno 2026 a bordo del Falcon militare del re di Spagna Felipe VI. Il sovrano spagnolo ha offerto il proprio velivolo dopo che un imprevisto tecnico ha bloccato a Tenerife l'aereo papale, un Airbus A320 di Iberia, impedendone la partenza.

Il Pontefice stava rientrando a Roma al termine del suo quarto viaggio apostolico internazionale, svoltosi tra il 6 e il 12 giugno. Arrivato in aeroporto intorno alle 15:45 ora locale, Papa Leone XIV era stato accolto dal re Felipe VI, da autorità locali e da una delegazione della Chiesa.

Dopo le cerimonie ufficiali, che includevano l'esecuzione degli inni e il saluto alle delegazioni, la partenza prevista è stata interrotta a causa di un problema tecnico al motore dell'aereo Iberia. Questo ha reso necessario il ritorno del Papa nella sala VIP dell'aeroporto, accompagnato dal Re. Il decollo del Falcon militare è avvenuto alle 18:08 ora locale (le 19:08 in Italia), con l'arrivo a Roma stimato per le 23:00 ora italiana.

L'imprevisto e il rientro del Pontefice

Il guasto all'aereo Iberia ha rappresentato un evento senza precedenti storici per un viaggio papale. Dopo l'interruzione della procedura di decollo, il re Felipe VI ha personalmente accompagnato il Pontefice nella sala VIP dell'aeroporto.

Anche il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, e altri membri del seguito papale sono stati fatti scendere dal velivolo. Il personale della Santa Sede e i giornalisti che accompagnavano il Papa faranno ritorno a Roma nelle ore successive, utilizzando un altro aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia.

Il ruolo dell'aeroporto e il gesto del Re

L'aeroporto Tenerife Norte–Los Rodeos, uno degli scali principali delle Isole Canarie, situato nel nord dell'isola di Tenerife, è stato il teatro di questo inatteso sviluppo. Il Falcon militare impiegato per il rientro del Papa è il velivolo personale del re di Spagna, utilizzato per occasioni ufficiali e per il trasporto di alte personalità dello Stato. L'offerta del proprio aereo da parte di Felipe VI ha garantito il rientro del Pontefice in Vaticano, superando l'imprevisto tecnico che aveva bloccato il volo papale.