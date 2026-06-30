Una donna di 49 anni, di origine rumena e senza fissa dimora, è stata vittima di violenza sessuale nel pomeriggio di mercoledì scorso. L'aggressione è avvenuta nel parco pubblico di via Avezzano a Pescara, un'area verde situata nei pressi della Prefettura. La donna si trovava nel giardino per cercare refrigerio dal caldo quando è stata avvicinata da un giovane di 20 anni, anch'egli senza fissa dimora e di origine senegalese.

L'aggressore, descritto come venditore ambulante, avrebbe agito con forza, strattonando la donna e costringendola a subire un rapporto sessuale.

L'uomo risulta avere precedenti penali e di polizia, oltre a essere destinatario di una misura di divieto di dimora a Pescara. Secondo quanto emerso, il giovane era noto alle forze dell'ordine anche per l'utilizzo di tre diversi alias.

Dettagli dell’aggressione e profilo dell’indagato

L'episodio si è verificato in pieno giorno, in una zona centrale della città, non lontano dagli uffici della Prefettura. La vittima, dopo l'aggressione, ha chiesto aiuto e le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti. Il giovane senegalese, già colpito da provvedimenti restrittivi, è stato individuato come responsabile grazie alle informazioni raccolte sul posto e alle testimonianze.

La presenza di precedenti penali e la misura di divieto di dimora a carico dell'indagato sono elementi che hanno contribuito all'identificazione e alle indagini successive.

L'uomo, secondo quanto riferito, aveva già avuto contatti con le forze dell'ordine per altri episodi e utilizzava più identità per eludere i controlli.

Il giardino pubblico di via Avezzano

Il giardino pubblico di via Avezzano, teatro dell'aggressione, è un'area verde situata nel centro di Pescara, adiacente alla sede della Prefettura. Il parco rappresenta uno dei principali spazi pubblici della zona, frequentato da cittadini e persone senza fissa dimora, soprattutto durante le giornate più calde per trovare riparo dal sole. L'area è gestita dal Comune di Pescara, che si occupa della manutenzione e della sicurezza del parco.

La vicinanza con edifici istituzionali e la presenza di numerosi passanti rendono il giardino un luogo centrale nella vita cittadina. L'episodio ha richiamato l'attenzione delle autorità sulla sicurezza dell'area e sulla necessità di monitorare la presenza di persone in condizioni di disagio sociale.