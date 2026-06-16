La Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, ha identificato i responsabili di un sversamento illecito di rifiuti avvenuto di fronte all’Istituto scolastico Buonpensiero 2, situato nel Parco Partenope. L’episodio, che ha destato preoccupazione, si è verificato lo scorso 29 maggio, poche ore dopo un’operazione straordinaria di controllo del territorio mirata proprio a contrastare l’abbandono abusivo di materiali. L’area era stata oggetto di un recente intervento di pulizia e rifacimento del manto stradale e della segnaletica, in preparazione di una manifestazione dedicata agli studenti delle scuole locali.

Le indagini condotte dagli agenti hanno permesso di risalire a quattro persone, tutte residenti nella zona e appartenenti allo stesso nucleo familiare: tre adulti e un ragazzo di 16 anni. Questi individui avevano scaricato ingombranti come mobili dismessi, suppellettili e materiali speciali riconducibili ad attività edilizie e di demolizione. Nel tentativo di eludere i controlli, i veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti erano stati lasciati a distanza dal luogo dello sversamento. Tuttavia, l’efficacia delle fototrappole e del sistema di videosorveglianza comunale si è rivelata decisiva, consentendo di individuare le targhe dei mezzi e, di conseguenza, l’identità dei responsabili.

Provvedimenti e reazione dell'amministrazione

Al termine dell’attività investigativa, i tre maggiorenni sono stati denunciati per abbandono illecito di rifiuti, un reato che comporta specifiche sanzioni legali. Per il minore coinvolto, invece, sono state attivate le procedure previste dalla normativa vigente in materia di illeciti commessi da minorenni. L’amministrazione comunale ha espresso una ferma condanna dell’accaduto, sottolineando l’importanza delle azioni intraprese. “L’ennesimo episodio di inciviltà non resterà impunito,” hanno dichiarato gli amministratori, “grazie all’attività della Polizia Municipale e agli strumenti tecnologici installati sul territorio, siamo riusciti a individuare tutti i responsabili.

Continueremo a investire in controlli, videosorveglianza e repressione degli illeciti ambientali per difendere il decoro urbano e tutelare i cittadini che rispettano le regole.”

Il Comune ha altresì evidenziato il rafforzamento del sistema delle sanzioni amministrative, come stabilito dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Questa misura si affianca alle attività di sensibilizzazione, con l’obiettivo di garantire una più incisiva azione di controllo e prevenzione sul territorio, promuovendo il rispetto delle normative ambientali tra la cittadinanza.

L'impegno della Polizia Municipale contro il degrado

La Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco svolge un ruolo cruciale nella vigilanza e nel rispetto delle norme ambientali e urbane.

L’attenzione è particolarmente focalizzata sul contrasto all’abbandono illecito di rifiuti, un fenomeno che incide negativamente sulla qualità della vita e sul decoro cittadino. L’ente opera attraverso servizi di controllo costanti, avvalendosi anche di tecnologie avanzate come i sistemi di videosorveglianza e le fototrappole. La collaborazione con altre istituzioni è fondamentale per garantire la tutela dell’ambiente e del patrimonio urbano. L’attività della Polizia Municipale si inserisce pienamente nelle politiche comunali di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, con il fine ultimo di salvaguardare la qualità della vita dei residenti e supportare le iniziative di sensibilizzazione rivolte all’intera comunità.