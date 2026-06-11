Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso una chiara posizione di fermezza e determinazione nella lotta contro il fenomeno crescente delle baby gang. Durante un recente incontro istituzionale, il Prefetto ha sottolineato l'imperativo di non indietreggiare di fronte a questa problematica che interessa il capoluogo campano, richiamando l'attenzione su episodi che coinvolgono minori e che destano profonda preoccupazione tra i cittadini. L'intervento del Prefetto evidenzia la gravità della situazione e la necessità di una risposta unitaria.

Le dichiarazioni di Michele di Bari sono state perentorie: "Non dobbiamo indietreggiare davanti a questo fenomeno, ma continuare a lavorare insieme per contrastarlo". Questa affermazione ribadisce l'urgenza di un impegno congiunto da parte di tutte le componenti istituzionali e sociali. Il fenomeno delle baby gang è stato identificato come una sfida complessa, che richiede non solo azioni di contrasto, ma anche un'attenta opera di prevenzione e di sostegno per i giovani a rischio. Forze dell'ordine e istituzioni locali hanno confermato il loro impegno nel rafforzare le attività di controllo e presidio del territorio, con un focus particolare sulle aree più esposte alla criminalità minorile.

Strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno

Per affrontare efficacemente la problematica delle baby gang, è stata evidenziata l'importanza cruciale della collaborazione tra i diversi attori istituzionali. Questo approccio integrato mira a promuovere iniziative educative e sociali rivolte ai giovani, offrendo loro alternative concrete alla strada della devianza. L'obiettivo è intercettare i minori in situazioni di fragilità, fornendo strumenti e opportunità per un percorso di crescita sano e costruttivo. La sinergia tra scuole, servizi sociali, enti locali e forze dell'ordine è considerata fondamentale per costruire una rete di protezione e supporto.

Accanto alle strategie di prevenzione, il Prefetto ha ribadito la necessità di un deciso rafforzamento delle attività di contrasto e repressione dei comportamenti devianti.

La risposta dello Stato deve essere ferma e visibile, garantendo la sicurezza dei cittadini e ripristinando la legalità. L'obiettivo è duplice: assicurare maggiore tranquillità alla comunità e offrire ai minori coinvolti o a rischio percorsi di inclusione sociale che li allontanino definitivamente dal circuito della criminalità. Questo impegno complessivo mira a tutelare vittime e potenziali autori, per un futuro di maggiore serenità e opportunità per tutti.