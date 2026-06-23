Le denunce di casi di racket e usura sono aumentate e questo significa “che ora c’è una diffusa sensibilità”.

Lo ha detto il prefetto di Napoli Michele di Bari, intervenuto alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa a Bacoli.

Il protocollo firmato a Bacoli

L’accordo è stato firmato dal sindaco della cittadina flegrea Josi Gerardo Della Ragione e dal coordinatore regionale della FAI Campania Rosario D’Angelo.

All’evento erano presenti anche Luigi Ferrucci, presidente FAI, mentre le conclusioni sono state affidate a Maria Grazia Nicolò, commissario di Governo per le iniziative antiracket e antiusura.

Il messaggio del prefetto

Nel suo intervento, il prefetto ha sottolineato la necessità di essere vicini alle persone che, “sotto la spinta della paura, sono rassegnate”, e di favorire un cambiamento culturale in cui la denuncia diventi “l’unico strumento possibile per ristabilire la legalità”.

La Prefettura di Napoli, è stato ribadito, segue con rapidità le procedure per l’assegnazione delle somme destinate alle vittime, “anche perché il tempo è un fattore fondamentale”.

Fiducia e tempi di risposta

Secondo Di Bari, agire “in fretta, oltre che bene”, contribuisce a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei meccanismi di tutela contro racket e usura.