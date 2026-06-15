Un incidente mortale è stato registrato nella tarda serata del 14 giugno 2026 nel territorio di Reggio Calabria, dove un giovane di 24 anni ha perso la vita in uno scontro avvenuto in via San Sperato, nella zona sud della città. Il ragazzo, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, finendo contro un muretto dopo l’urto con un veicolo parcheggiato. Inutili i soccorsi con il ragazzo che è spirato dopo pochi minuti dal suo arrivo presso il vicino ospedale cittadino.

Incidente mortale Reggio Calabria: schianto in via San Sperato

Un grave incidente stradale a Reggio Calabria ha provocato la morte di un giovane motociclista di 24 anni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 23.30 in via San Sperato, area periferica sud del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto mentre percorreva la strada, urtando prima un motociclo parcheggiato lungo la carreggiata e poi finendo violentemente contro un muretto. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo, provocandogli ferite che ne hanno cagionato poco dopo il decesso.

Soccorsi e intervento del 118: trasporto d’urgenza al Gom

Sul posto dell’incidente a Reggio Calabria sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118.

Il giovane motociclista è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano. Le ferite riportate si sono però rivelate fin da subito gravissime. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 24enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La notizia ha rapidamente scosso la comunità locale.

Indagini sulla dinamica dell’incidente: moto sotto sequestro

Sulla tragedia di via San Sperato a Reggio Calabria sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale, intervenuta per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica esatta dello schianto. Il magistrato di turno è stato informato e ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti per ulteriori verifiche. L’inchiesta dovrà chiarire le cause della perdita di controllo della moto e definire eventuali responsabilità.