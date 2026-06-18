Un grave incidente ha scosso la città di Reggio Emilia nel pomeriggio di giovedì 18 giugno 2026, quando un ragazzino di appena undici anni è stato violentemente investito da un camion della nettezza urbana. Il giovane si trovava in sella alla sua bicicletta, percorrendo via Zanichelli, una strada situata nella prima periferia del capoluogo emiliano. L'impatto, avvenuto poco dopo le ore 14:00, è stato particolarmente violento: il minorenne è stato travolto dal mezzo pesante, finendo rovinosamente a terra e riportando lesioni di estrema gravità.

L'allarme è scattato immediatamente, richiamando sul luogo dell'accaduto i mezzi di soccorso.

Il personale sanitario, giunto prontamente, ha prestato le prime cure al giovane ciclista, le cui condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche. Il ragazzino è stato quindi trasportato d'urgenza all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, con i medici che hanno definito il suo stato di salute disperato. Contemporaneamente, gli agenti della polizia locale sono intervenuti per isolare l'area e dare il via ai primi rilievi, fondamentali per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

L'intervento dei soccorsi e le indagini della polizia locale

L'episodio, che ha generato profonda preoccupazione nella comunità locale, si è consumato in una zona periferica della città, dove la presenza di un camion della nettezza urbana e di un giovane in bicicletta ha dato origine a una collisione devastante.

Le gravi ferite riportate dal minore hanno richiesto un intervento immediato e l'urgente trasferimento presso la struttura ospedaliera. La polizia locale ha avviato un'indagine approfondita, con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto della sequenza dei fatti. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze oculari e analizzando ogni elemento utile a definire con precisione la dinamica dell'incidente, al fine di stabilire le cause e le eventuali colpe.

Precedenti incidenti che hanno coinvolto ciclisti nella provincia

Questo tragico evento si inserisce in un contesto purtroppo segnato da altri gravi incidenti stradali che hanno coinvolto ciclisti nel territorio della provincia di Reggio Emilia. Un precedente significativo risale al 6 giugno 2026, quando, lungo la SP62 Cisa, nel comune di Brescello, un diciannovenne originario di Pontedera ha tragicamente perso la vita.

Il giovane era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un'autovettura. Nello stesso incidente, un suo amico, un diciottenne anch'egli di Pontedera, ha riportato ferite ed è stato prontamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Parma per le cure necessarie. Anche in quell'occasione, le forze dell'ordine erano intervenute per eseguire i rilievi di legge e avviare gli accertamenti volti a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, sottolineando la pericolosità di alcune arterie stradali per gli utenti più vulnerabili della strada.