Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno sulle strade di Reggio Emilia, poco dopo le 14, un bimbo di 11 anni è stato travolto e ucciso da un camion della nettezza urbana mentre si trovava sulla sua bicicletta, all’incrocio tra via Zanichelli e viale Magenta. Le condizioni del piccolo, che aveva terminato da pochi giorni la scuola elementare, sono subito apparse molto gravi: al momento dell’impatto era presente sul posto un operatore sanitario fuori servizio che è immediatamente intervenuto per prestare i primi soccorsi al bimbo, provando a praticargli un massaggio cardiaco e altre manovre per rianimarlo.

In pochi minuti è giunta sul posto un’ambulanza che lo ha immediatamente trasportato all’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove però è arrivato in condizioni disperate. Dopo pochi minuti, i medici del nosocomio non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo.

Le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’incidente che è costato la vita al bimbo di 11 anni

Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, accorse sul posto, la bicicletta del bimbo sarebbe stata accidentalmente urtata dalla ruota anteriore destra del camion dei rifiuti. Gli inquirenti dovranno ora verificare se l’autista del mezzo pesante abbia rispettato la distanza minima di un metro e mezzo necessaria per sorpassare i ciclisti secondo la legge italiana.

Nelle ore successive al grave incidente la polizia locale ha effettuato tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Per tale motivo è stata temporaneamente transennata l’area in cui è avvenuta la tragedia. Una donna, che era presente in strada al momento dell’impatto, si è sentita male per lo shock e ha necessitato dell’intervento del personale sanitario.

L’assessora alla mobilità sostenibile di Reggio Emilia ha commentato l’incidente

L’assessora alla mobilità sostenibile del Comune di Reggio Emilia, Carlotta Bonvivini ha commentato il grave episodio di cronaca nera avvenuto in città: “Non si può morire a 11 anni, in strada, sulla propria bicicletta”, ha detto, riferendosi al bimbo deceduto.

“Non possiamo continuare ad accettare che questo accada, io non posso accettarlo – ha proseguito l’assessora – penso che ci dobbiamo fermare un attimo per interrogarci se abbiamo fatto abbastanza”. In particolare, nel suo discorso ha voluto fare riferimento sia agli interventi e alle norme predisposte dalle autorità, sia al comportamento di guidatori e cittadini in strada, che troppo spesso non dimostrano sufficiente attenzione verso gli altri, concludendo che nessuno dovrebbe rimanere indifferente a una tragedia come questa, che ha sottratto ai cari un bimbo così piccolo.

Fino a oggi 94 ciclisti sono deceduti in incidenti nel 2026, spesso per mano di pirati della strada

Secondo i dati diffusi da Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale, i ciclisti in Italia restano una delle categorie più a rischio sulla strada.

Nel 2026 sono già morte 94 persone in bicicletta, 80 uomini e 14 donne. La maggior parte di loro, ben 41, aveva più di 65 anni. Un fenomeno ancora troppo diffuso è quello dei pirati della strada, che non si fermano a prestare i primi soccorsi, come accaduto già sei volte nel 2026. Nel 2025 su 222 decessi di ciclisti, 24 (l’11% del totale) sono stati provocati da automobilisti che sono scappati, dopo aver travolto una persona in bicicletta. I dati sembrano ripetersi anche quest’anno, con 84 persone in bici uccise nei primi cinque mesi, una in meno rispetto all’anno scorso. La regione con più vittime è la Lombardia (22 decessi), seguita dall’Emilia Romagna (18), il Veneto (15) e il Piemonte (12).